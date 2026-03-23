Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

Punta Corral se encuentra detrás del cerro ubicado a la derecha de la ruta entre Tumbaya y Tilcara, a 3660 metros sobre el nivel del mar . En ese lugar se encuentra Punta Corral, con una gigantesca apacheta a la Pachamama. La devoción por la Virgen de Copacabana de Punta Corral tiene más de un siglo y medio de historia y diferentes caminos para demostrar la fe hacia ella.

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Partimos desde la premisa que son dos las imágenes de la Virgen de Punta Corral , por un lado se encuentra la Virgen del Abra de Punta Corral (se va directo por Tilcara) y por el otro la Virgen de Copacabana de Punta Corral (Tumbaya o Tunalito) Una descansa entre los cerros la mayor parte del año (Copacabana de Punta Corral), mientras que la otra se encuentra en Tilcara y asciende en momentos puntuales del año.

Para llegar a cualquiera de estas dos imágenes existen cuatro caminos , de distinta extensión y nivel de dificultad; que dependiendo del estado físico y a las posibilidades de cada feligrés son elegidos para llegar hacia el Santuario.

Los peregrinos deben utilizar ropa cómoda y abrigada, además de calzado de trekking con buen agarre para transitar por los senderos de montaña.

Dos imágenes de la Virgen de Punta Corral, cuatro caminos y una sola muestra de fe

Entre los elementos recomendados se destacan:

Linterna y baterías extra, especialmente para quienes caminan de noche.

Mochila con agua y alimentos.

Ropa adecuada para cambios de temperatura.

Los mejores horarios para iniciar el ascenso

En cuanto a este tema especialistas en salud y deportes recomiendan hacerlo temprano, incluso antes del amanecer. Iniciar la caminata por la mañana, arrancar entre las 5 o 6 de la mañana. Si bien está fresco a esa hora, la idea es poder esquivar el calor sofocante en plena caminata por los cerros.

En cuanto a la caminata, no solo el calzado y las medias son importes, sino también la posibilidad de ayudarnos con bastón de trekkingo o un "palo de caña o palo de escoba” esto nos ayudará para el ascenso y descenso según el camino que escojamos.

Caminos a Punta Corral

Por dónde ascender si voy por primera vez

Si bien los cuatro caminos llevan ala Virgen de Punta Corral, cada uno tiene sus distancias y exigencias. expertos de la actividad física en Jujuy recomienza a quienes lo van a hacer por primera vez tomar el camino por Tumbaya. Si bien no es el más corto, si requiere un nivel de exigencia estándar, donde se requiere estado físico para una larga caminata sin mayores exigencias.

Punta corral La imagen de la "Mamita del Cerro" llegará al pueblo de Tumbaya al atardecer del domingo 29 de marzo acompañada por miles de peregrinos y bandas de sikuris.

Los caminos para llegar a Punta Corral

Punta Corral por Tilcara

Tilcara: es el tramo más largo

- Distancia: 25 kilómetros

- Tiempo de ascenso: hasta 12 horas

- Nivel de dificultad: es alto

Por aquí llegamos a la Virgen del Abra para luego de unos pocos kilómetros más llegamos al Santuario de la Virgen de Copacabana de Punta Corral.

Punta Corral por Tumbaya

Tumbaya: si bien es largo, tiene mucha playa por lo que el camino es suave en cada subida

- Distancia: 22 kilómetros

- Tiempo de ascenso: dependiendo el estado físico de cada uno se puede tardar 12 horas hasta llegar a la Virgen

- Dificultad: se trata del camino de menor dificultad con exigencia mediana.

Punta Corral por Tunalito

Tunalito: se trata de uno de los puntos más elegidos y más exigentes

- Es el trayecto más corto y directo

- Distancia: 12 kilómetros

- Tiempo de ascenso: entre 5 y 8 horas

- Dificultad: alta

Por Tunalito son 12 kilómetros pero con pendiente muy acentuada. Exige mucho, tanto subiendo como bajando, esto puede repercutir mucho en las rodillas.

Punta Corral por Maimará

Maimará: Quizás sea una de las menos conocidas

- Primero se atraviesa por el Abra de Punta Corral para luego llegar al santuario

- Distancia: 17 kilómetros

- Tiempo de ascenso: hasta 10 horas de caminata

Por Maimará se puede disfrutar de una de las vistas más lindas. Es un camino agradable para el disfrute