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19 de marzo de 2026 - 11:05
Jujuy.

Punta Corral: cuándo es el ascenso y cuáles son los días clave de la peregrinación

El ascenso a Punta Corral ya tiene fechas definidas: las misas en el Santuario comienzan el 21 de marzo y la bajada será el 29, en Domingo de Ramos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Punta Corral - Todojujuy (12).jpeg
Programa de actividades por la Virgen de Punta Corral: Jóvenes, con María, SEAMOS ARTESANOS DE LA PAZ

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En el aire ya se respira fe y devoción en los preparativos para visitar a la Mamita del Cerro, la Virgen de Copacabana de Punta Corral. La pregunta que ya se hacen miles de fieles en Jujuy tiene respuesta: el ascenso a Punta Corral 2026 comenzará a tomar fuerza desde el viernes 21 de marzo, cuando arranquen oficialmente las misas en el santuario. Si bien algunos peregrinos ya iniciaron su camino, desde ese día quedará en marcha el programa religioso que acompañará a los peregrinos en la previa de la histórica bajada de la Virgen hacia Tumbaya.

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La novena empezará el 20 de marzo y los días más fuertes de subida estarán concentrados entre el 21 y el 28 de marzo, con un momento clave el miércoles 25, cuando se realizará el ascenso de servidores desde la iglesia de Tumbaya.

Ese mismo día se celebrará la misa de apertura en el Oratorio de Punta Corral a las 19:00.

Se acercan los ascensos a Punta Corral: dificultades y distancias de los diferentes caminos
La llegada de la sagrada imagen a Tumbaya est&aacute; prevista para las 19:30, y luego se celebrar&aacute; la Misa de Ramos, presidida por el obispo C&eacute;sar Daniel Fern&aacute;ndez. Ese ser&aacute; uno de los momentos de mayor convocatoria de toda la Semana Santa juje&ntilde;a.

La llegada de la sagrada imagen a Tumbaya está prevista para las 19:30, y luego se celebrará la Misa de Ramos, presidida por el obispo César Daniel Fernández. Ese será uno de los momentos de mayor convocatoria de toda la Semana Santa jujeña.

El programa del peregrino: cuándo empiezan las misas en el cerro

El cronograma oficial indica que el sábado 21 de marzo comenzarán las celebraciones en Punta Corral, con misas para peregrinos a las 15:00 y 18:00. El domingo 22 continuarán las celebraciones con misas a las 9:00 y 17:00. A partir de allí seguirán durante toda la semana distintas actividades religiosas, entre ellas rezos del Rosario, Vía Crucis y celebraciones especiales.

  • sábado 21 de marzo: misas para peregrinos a las 15:00 y 18:00
  • domingo 22: misas a las 9:00 y 17:00

Para quienes preguntan cuándo conviene subir, la respuesta pasa por esos días previos al Domingo de Ramos, cuando ya estará completo el esquema de celebraciones y de asistencia en el cerro. Por eso, el tramo más intenso del ascenso será entre el 21 y el 28 de marzo, con miles de personas caminando por los distintos caminos de Tumbaya y Tunalito rumbo al Santuario.

Programa de actividades por la Virgen de Punta Corral:
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Programa de actividades por la Virgen de Punta Corral: "Jóvenes, con María, SEAMOS ARTESANOS DE LA PAZ"

Cuándo es el descenso de la Virgen y a qué hora llega a Tumbaya

El momento más esperado de la festividad será el domingo 29 de marzo, cuando se concrete la bajada de la Virgen de Punta Corral en el marco del Domingo de Ramos. Ese día, la peregrinación desde el Santuario hacia Tumbaya comenzará a las 7:00 de la mañana.

La llegada de la sagrada imagen a Tumbaya está prevista para las 19:30, y luego se celebrará la Misa de Ramos, presidida por el obispo César Daniel Fernández. Ese será uno de los momentos de mayor convocatoria de toda la Semana Santa jujeña.

Programa de actividades por la Virgen de Punta Corral:
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Desde cuándo habrá asistencia del SAME para los peregrinos

El operativo sanitario empezará a ejecutarse este fin de semana, en la previa del inicio fuerte de las subidas, según se definió en la coordinación interinstitucional para Punta Corral. El SAME 107 desplegará 11 puestos sanitarios a lo largo de los caminos de acceso y contará además con un hospital de campaña en Tumbaya para recibir derivaciones y atender emergencias.

En paralelo, el Gobierno provincial reforzó al SAME con tres cuatriciclos y una camioneta, que serán destinados específicamente al operativo sanitario de la peregrinación. Las autoridades sanitarias también insistieron en que los peregrinos suban con buena hidratación, ropa adecuada, abrigo y control médico previo si tienen alguna patología de base.

Qué sigue después de la llegada de la Virgen

Las actividades no terminarán con la llegada a Tumbaya. Según el cronograma difundido, las celebraciones continuarán durante toda la Semana Santa y se extenderán hasta el 2 de mayo, cuando está previsto el cierre del ciclo litúrgico con la despedida de la imagen y su regreso al oratorio de Punta Corral.

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