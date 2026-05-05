Bloquearon el puente internacional La Quiaca - Villazón: cómo afecta a Jujuy

El paso internacional “Horacio Guzmán” , principal vía de comunicación entre La Quiaca y la ciudad boliviana de Villazón, permanece cerrado durante toda la jornada de este martes 5 de mayo debido a un bloqueo encabezado por transportistas del vecino país.

La medida impacta de manera directa en el norte de Jujuy, donde el tránsito fronterizo es clave tanto para el comercio como para el movimiento cotidiano de personas entre ambas localidades.

El corte fue dispuesto por transportistas a nivel nacional en Bolivia, quienes reclaman al gobierno del presidente Rodrigo Paz por la falta de combustible y otras demandas vinculadas al sector.

En este contexto, desde el lado boliviano se interrumpió completamente la circulación en el paso internacional, impidiendo el cruce vehicular y generando complicaciones en una de las fronteras más dinámicas de la región.

Villazón, prácticamente aislada

Según se informó, la ciudad de Villazón se encuentra prácticamente sitiada, ya que el bloqueo no solo afecta el acceso al puente internacional, sino también avenidas, calles y principales vías de ingreso.

Esta situación limita no solo el tránsito de larga distancia, sino también la movilidad interna, agravando el impacto de la medida y dificultando cualquier tipo de actividad comercial o logística.

Consecuencias para Jujuy

Del lado argentino, la ciudad de La Quiaca siente de inmediato las consecuencias del cierre. Comerciantes, trabajadores fronterizos y viajeros se ven afectados por la imposibilidad de cruzar hacia Bolivia, una práctica habitual en la zona.

Además, el intercambio comercial diario, tanto formal como informal, sufre una paralización que repercute en la economía local.

Incertidumbre sobre la normalización

Hasta el momento, no se confirmó cuándo se levantará el bloqueo, aunque se anticipó que la medida se mantendrá durante toda la jornada de este martes. La evolución del conflicto dependerá de las respuestas que brinde el gobierno boliviano a los reclamos del sector transportista.

Mientras tanto, se recomienda a quienes tenían previsto cruzar la frontera que reprogramen sus viajes y se mantengan informados ante posibles novedades.