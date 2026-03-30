El paso fronterizo de La Quiaca - Villazón sumará tecnología y nuevos sistemas de control

Imagen ilustrativa

Se llevó a cabo la inauguración de la remodelación y modernización tecnológica del puente internacional de La Quiaca y Villazón, una intervención que incluyó obras de construcción y mejoras tecnológicas en el paso fronterizo.

Del acto participaron la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

Qué obras se inauguraron en el paso fronterizo de La Quiaca - Villazón La actualización del paso fronterizo entre La Quiaca y Villazón, en Bolivia, fue planteada como un punto clave para acompañar el crecimiento de la actividad y consolidar a la ciudad como un eje central de integración fronteriza.

transporte en el paso fronterizo En ese marco, se incorporó tecnología orientada a optimizar los controles. Entre las mejoras se destacan un escáner de cargas con playa de estacionamiento para camiones, carriles diferenciados para micros y vehículos particulares, y un sistema de más de 60 cámaras de videovigilancia para el monitoreo integral del área.

Además, se implementarán herramientas de identificación biométrica y control documental, con el objetivo de aportar mayor seguridad y eficiencia a los procesos migratorios. equipamiento en el paso fronterizo la quiaca villazon Intervención integral en el complejo fronterizo Las obras también incluyeron una intervención integral del complejo fronterizo, con la construcción y mejoramiento de oficinas, pavimentación de la playa de cargas y descargas, ejecución de tinglados y servicios para transportistas, además de espacios destinados al control de pasajeros de larga distancia. Dentro de los trabajos realizados también se encuentra la incorporación de dársenas con cabinas para el control migratorio y aduanero de vehículos particulares, junto con la separación de flujos en los distintos procesos de control. paso fronterizo la quiaca villazon

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.