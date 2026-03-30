El paso fronterizo de La Quiaca - Villazón sumará tecnología y nuevos sistemas de control

Se llevó a cabo la inauguración de la remodelación y modernización tecnológica del puente internacional de La Quiaca y Villazón, una intervención que incluyó obras de construcción y mejoras tecnológicas en el paso fronterizo.
Qué obras se inauguraron en el paso fronterizo de La Quiaca - Villazón
La actualización del paso fronterizo entre La Quiaca y Villazón, en Bolivia, fue planteada como un punto clave para acompañar el crecimiento de la actividad y consolidar a la ciudad como un eje central de integración fronteriza.
En ese marco, se incorporó tecnología orientada a optimizar los controles. Entre las mejoras se destacan un escáner de cargas con playa de estacionamiento para camiones, carriles diferenciados para micros y vehículos particulares, y un sistema de más de 60 cámaras de videovigilancia para el monitoreo integral del área.
Además, se implementarán herramientas de identificación biométrica y control documental, con el objetivo de aportar mayor seguridad y eficiencia a los procesos migratorios.
Intervención integral en el complejo fronterizo
Las obras también incluyeron una intervención integral del complejo fronterizo, con la construcción y mejoramiento de oficinas, pavimentación de la playa de cargas y descargas, ejecución de tinglados y servicios para transportistas, además de espacios destinados al control de pasajeros de larga distancia.
Dentro de los trabajos realizados también se encuentra la incorporación de dársenas con cabinas para el control migratorio y aduanero de vehículos particulares, junto con la separación de flujos en los distintos procesos de control.