Paro universitario: anuncian una semana de medidas de fuerza

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) confirmó un paro universitario con cese de actividades que se extenderán del 26 al 30 de mayo en todas las universidades nacionales del país.

Reclamo. Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal en defensa de la educación pública

En Educación descartaron las transferencias de las Universidades Nacionales a las provincias.

La decisión fue tomada durante el Plenario de Secretarías Generales, en el marco de la continuidad del conflicto salarial y presupuestario que atraviesa el sistema universitario público.

Desde la organización sindical señalaron que la medida cuenta con un fuerte respaldo de la comunidad educativa y se apoya en la masiva participación registrada durante la reciente Marcha Federal Universitaria .

Marcha federal y rechazo

Según expresaron en un comunicado, las movilizaciones realizadas en distintos puntos del país reflejaron el rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional sobre la educación pública, la ciencia y los salarios del sector.

El plenario evaluó de manera positiva la respuesta social obtenida en las jornadas de protesta y consideró que constituye “un respaldo muy poderoso” para profundizar el plan de lucha. En ese sentido, remarcaron que el Ejecutivo nacional aún no presentó respuestas concretas a los reclamos vinculados con la recomposición salarial y el financiamiento universitario.

ADIUNJu

A través de un comunicado en redes sociales, la Asociación de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJU) ratificó su apoyo a la medida de fuerza en la provincia.

Acciones durante toda la semana

Además del cese de actividades, durante la semana de protesta se desarrollarán acciones de visibilización en distintas universidades, incluyendo clases públicas, asambleas y movilizaciones. También se abrirán instancias de debate para definir futuras medidas de cara al cierre del primer cuatrimestre y el inicio del segundo semestre académico.

La comunidad universitaria de Jujuy volverá a movilizarse este martes 12 de mayo en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria. Jujuy sale a la calle por la Marcha Federal Universitaria del 12M.

Por último, CONADU Histórica manifestó su rechazo a lo que calificó como “campañas de desprestigio” contra las universidades públicas y sus trabajadores. El gremio ratificó su defensa de una universidad “pública, gratuita, científica, democrática y con ingreso irrestricto”, destacando su rol social y educativo en todo el país.