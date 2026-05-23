domingo 24 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de mayo de 2026 - 16:36
Jujuy.

Todas las actividades en Jujuy por el 25 de mayo: conocé el cronograma

Este domingo Jujuy vivirá la Revolución de Mayo con una importante agenda de actividades en el marco del Día de las Patria. Enterate todos los detalles.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Acividades por el 25 de mayo en Jujuy (Archivo)

Acividades por el 25 de mayo en Jujuy (Archivo)

Marcha Belgraniana - Foto de archivo 2025

Marcha Belgraniana - Foto de archivo 2025

Dentro de los festejos que se llevarán a cabo por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, se realizará en Jujuy este domingo 24 de mayo la tradicional Marcha Belgraniana. Se espera un extenso cronograma de actividades culturales y patrióticas destinadas a evocar la figura del General Manuel Belgrano y el proceso histórico de 1810.

Lee además
Accidente acceso sur de la ciudad ( imagen generada con IA)
Jujuy.

Accidente en Acceso Sur: un minibús encerró a una moto y provocó un choque
Banderas de Argentina (imagen creada con IA). video
Patria.

Crece la demanda de telas celeste y blanca en Jujuy: cuánto cuesta hacer la bandera

La convocatoria será abierta a toda la comunidad jujeña y contará con la participación activa de organizaciones gauchas, el cuerpo histórico de la Policía de la Provincia y el Ejército Nacional.

image

Cronograma oficial de las actividades por la Marcha Belgraniana en Jujuy

La jornada conmemorativa en el centro capitalino se desplegará según el siguiente esquema de horarios:

- 17:00 hs: Inicio de las actividades con el tradicional Cambio de Guardia de Honor en la explanada de la Casa de Gobierno, a cargo de los efectivos del Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM 20) “Cazadores de los Andes”.

- 17:30 hs: Presentación de los ballets folclóricos Huayra Muyoj y Mama Pacha, quienes ofrecerán cuadros de danzas patrias en el sector de la plaza (con intervenciones que continuarán hasta las 18:30).

-18:00 hs:

-Inicio de la música en vivo en la Glorieta de la Plaza Belgrano con una destacada cartelera de artistas locales: el Maestro Daniel Vedia, el Dúo Marcos Batallanos, Tomás Lipán, Carla Celeste y Copleros.

-En simultáneo, el Cabildo abrirá sus puertas para recibir el espectáculo folclórico de las orquestas infanto-juveniles "Latidos de la Quebrada" y el malambo de Huayra Muyoj.

-Reparto del tradicional chocolate patrio para todos los asistentes y participantes de la celebración.

image

-19:00 hs: Salida de la columna de la Marcha Belgraniana desde el Registro Civil.
-19:30 hs: Arribo previsto de la marcha a la Recova de la Iglesia Catedral Basílica.
-19:45 hs: Presentación de la Marcha por la Reafirmación de la Jura de Bandera de la Libertad Civil en la Recova del Cabildo Histórico, coronando el acto de juramento.

El camino de la historia recreado en Jujuy

El presidente del Concejo Deliberante de la capital jujeña, Gastón Millón, brindó precisiones sobre el evento central: "Vamos a hacer el mismo recorrido que hizo el General Belgrano en 1812, saliendo a las 19:00 desde donde hoy funciona el Registro Civil, bajando por la calle Belgrano hasta la Catedral".

Allí se procederá a la bendición de la Bandera para luego rodear la plaza principal hacia el Cabildo Histórico. En ese punto emblemático, una personificación de Manuel Belgrano tomará juramento a la bandera nacional. Millón extendió la invitación a toda la ciudadanía a sumarse con banderas, escarapelas y profundo sentido patriótico.

marcha belgraniana.gif

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Accidente en Acceso Sur: un minibús encerró a una moto y provocó un choque

Crece la demanda de telas celeste y blanca en Jujuy: cuánto cuesta hacer la bandera

Myriam Bregman lanzó en Jujuy los recorridos nacionales del Frente de Izquierda

Perdió el control, cayó con el auto a un barranco en Alto La Viña y sobrevivió

"La automedicación es terrible": alertan en Jujuy por los riesgos en niños con gripe

Lo que se lee ahora
Concesión de rutas nacionales (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Concesión de rutas nacionales: el tramo NOA incluye corredores clave para Jujuy y Salta

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Auto desbarrancó en Alto La Viña
Jujuy.

Perdió el control, cayó con el auto a un barranco en Alto La Viña y sobrevivió

Acividades por el 25 de mayo en Jujuy (Archivo)
Jujuy.

Todas las actividades en Jujuy por el 25 de mayo: conocé el cronograma del domingo

Myriam Bregman lanzó en Jujuy los recorridos nacionales del Frente de Izquierda video
Política.

Myriam Bregman lanzó en Jujuy los recorridos nacionales del Frente de Izquierda

CEDEMS
Jujuy.

CEDEMS confirmó paro docente en Jujuy: qué día será la medida

Un jujeño completó el álbum del Mundial 2026 en dos semanas: Cumplí un sueño video
Jujuy.

Un jujeño completó el álbum del Mundial 2026 en dos semanas: "Cumplí un sueño"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel