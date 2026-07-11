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11 de julio de 2026 - 00:47
Jujuy.

FNE 2026: Leila Anún fue elegida representante del Comercial 2

La FNE 2026 continúa sumando nuevas representantes en los colegios de la provincia. En esta oportunidad, el Comercial 2 vivió una noche llena de emoción.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
FNE 2026: Leila Anún fue elegida representante del Comercial 2

FNE 2026: Leila Anún fue elegida representante del Comercial 2

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 continúa llenando de color y emoción a los colegios jujeños. En esta oportunidad, el Comercial 2 de San Salvador de Jujuy vivió una noche inolvidable con la elección de su nueva representante estudiantil.

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En un salón colmado por estudiantes, familias, docentes y amigos, Leila Anún fue coronada como la nueva representante de la institución y será la encargada de llevar los colores del establecimiento en las próximas instancias de la FNE.

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FNE 2026: Leila Anún fue elegida representante del Comercial 2

La celebración estuvo marcada por el entusiasmo de toda la comunidad educativa, que acompañó cada una de las presentaciones y alentó a las candidatas durante una de las noches más esperadas del año.

Así quedó conformada la corte del Comercial 2

FNE 2026: Leila Anún fue elegida representante del Comercial 2

FNE 2026: Leila Anún fue elegida representante del Comercial 2

Además de la elección de Leila Anún como representante, la institución presentó a las jóvenes que integrarán la corte estudiantil durante la edición 2026 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La banda de primera princesa fue para Ámbar Pereira, mientras que Delfina Estopiñán fue elegida segunda princesa. Por su parte, Laura Calabro recibió la distinción como primera dama de honor y Anahí Senio fue coronada como segunda dama de honor.

Cada una de ellas acompañará a la representante del establecimiento en las diferentes actividades que forman parte del calendario estudiantil.

FNE 2026: Leila Anún fue elegida representante del Comercial 2

FNE 2026: Leila Anún fue elegida representante del Comercial 2

Comienza el camino hacia la FNE 2026

Con esta elección, el Comercial Nº 2 inicia oficialmente su participación en la edición 2026 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, una de las celebraciones más importantes y tradicionales de Jujuy.

En las próximas semanas, Leila Anún representará a la institución en las instancias departamentales, mientras que toda la comunidad educativa comenzará a trabajar de lleno en otro de los grandes desafíos de cada colegio: la construcción de la carroza, símbolo de creatividad, trabajo en equipo y esfuerzo compartido.

La fiesta se vive en toda la provincia

Las elecciones de representantes continúan desarrollándose en establecimientos educativos de San Salvador de Jujuy y del interior provincial. Cada coronación marca el inicio de un nuevo camino para las estudiantes elegidas, que vivirán una experiencia única representando a sus colegios en la máxima fiesta de la juventud jujeña.

Con cada nueva elección, la cuenta regresiva para septiembre toma cada vez más fuerza y la FNE vuelve a convertirse en el gran punto de encuentro de miles de estudiantes que mantienen viva una de las tradiciones más importantes de la provincia.

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