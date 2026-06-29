El Colegio Canónigo Gorriti presentó a sus 15 candidatas para la FNE 2026

El Colegio Canónigo Gorriti presentó a las 15 candidatas que buscarán convertirse en la nueva representante de la institución, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.
La elección será el 9 de julio
La esperada elección se realizará el próximo 9 de julio, a partir de las 17:00, en Bankat. Durante la jornada, las candidatas se presentarán acompañadas por sus pajes ante la comunidad educativa, familiares y amigos.
Las 15 candidatas del Canónigo Gorriti
Las jóvenes que participarán de la elección son:
- Isabella Lenarduzzi
- Delfina Niño
- Martina Arce
- Solange Rivera
- Julieta Camacho
- Camila Carlos
- Abigail Daza
- Jorgelina Colqui
- Brenda Dávila
- Guadalupe Zenteno
- Bárbara Ranelli
- Luján Choque
- Belén Readel
- Ariana Vilca
- Delfina Fabián
La representante saliente
La representante saliente del Colegio Canónigo Gorriti es Olivia Lenarduzzi, quien entregará sus atributos a la joven que resulte elegida durante la celebración del 9 de julio.
FNE 2026: elecciones que se vienen
- Colegio Nacional 2: 3 de julio
- Colegio Sagrado Corazón (Palpalá): 8 de julio
- Colegio Secundario Nº 5: 8 de julio
- Colegio EET 1: 8 de julio
- Colegio Canónigo Gorriti: 9 de julio
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