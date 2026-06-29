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29 de junio de 2026 - 18:10
Jujuy.

El Colegio Canónigo Gorriti presentó a sus 15 candidatas para la FNE 2026

La institución dio a conocer a las candidatas y sus pajes para la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La elección se realizará el 9 de julio, desde las 17, en Bankat.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas del Canónigo Gorriti.&nbsp;

Candidatas del Canónigo Gorriti. 

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La elección será el 9 de julio

La esperada elección se realizará el próximo 9 de julio, a partir de las 17:00, en Bankat. Durante la jornada, las candidatas se presentarán acompañadas por sus pajes ante la comunidad educativa, familiares y amigos.

PAJES

Las 15 candidatas del Canónigo Gorriti

Las jóvenes que participarán de la elección son:

  • Isabella Lenarduzzi
  • Delfina Niño
  • Martina Arce
  • Solange Rivera
  • Julieta Camacho
  • Camila Carlos
  • Abigail Daza
  • Jorgelina Colqui
  • Brenda Dávila
  • Guadalupe Zenteno
  • Bárbara Ranelli
  • Luján Choque
  • Belén Readel
  • Ariana Vilca
  • Delfina Fabián
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La representante saliente

La representante saliente del Colegio Canónigo Gorriti es Olivia Lenarduzzi, quien entregará sus atributos a la joven que resulte elegida durante la celebración del 9 de julio.

REPRE (5)

FNE 2026: elecciones que se vienen

  • Colegio Nacional 2: 3 de julio
  • Colegio Sagrado Corazón (Palpalá): 8 de julio
  • Colegio Secundario Nº 5: 8 de julio
  • Colegio EET 1: 8 de julio
  • Colegio Canónigo Gorriti: 9 de julio

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