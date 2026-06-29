El Colegio Canónigo Gorriti presentó a sus 15 candidatas para la FNE 2026

Candidatas del Canónigo Gorriti.

El Colegio Canónigo Gorriti presentó a las 15 candidatas que buscarán convertirse en la nueva representante de la institución, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

La elección será el 9 de julio La esperada elección se realizará el próximo 9 de julio, a partir de las 17:00, en Bankat. Durante la jornada, las candidatas se presentarán acompañadas por sus pajes ante la comunidad educativa, familiares y amigos.

PAJES

Las 15 candidatas del Canónigo Gorriti Las jóvenes que participarán de la elección son:

Isabella Lenarduzzi

Delfina Niño

Martina Arce

Solange Rivera

Julieta Camacho

Camila Carlos

Abigail Daza

Jorgelina Colqui

Brenda Dávila

Guadalupe Zenteno

Bárbara Ranelli

Luján Choque

Belén Readel

Ariana Vilca

Delfina Fabián Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) La representante saliente La representante saliente del Colegio Canónigo Gorriti es Olivia Lenarduzzi, quien entregará sus atributos a la joven que resulte elegida durante la celebración del 9 de julio. REPRE (5) FNE 2026: elecciones que se vienen Colegio Nacional 2: 3 de julio

Colegio Sagrado Corazón (Palpalá): 8 de julio

Colegio Secundario Nº 5: 8 de julio

Colegio EET 1: 8 de julio

Colegio Canónigo Gorriti: 9 de julio

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