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13 de agosto de 2026 - 13:57
Jujuy.

Cobrarán estacionamiento en la terminal de San Salvador de Jujuy

El sistema comenzará a implementarse desde septiembre. Habrá un período de prueba gratuito y los primeros 15 minutos no tendrán costo en la Terminal de San Salvador de Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Estacionamiento terminal de Jujuy.

Estacionamiento terminal de Jujuy.

La Terminal de Ómnibus de Jujuy implementará desde septiembre un sistema de estacionamiento medido con el objetivo de ordenar la circulación y mejorar la disponibilidad de espacios dentro del predio.

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Antes de comenzar con el cobro, se prevé un período de prueba de entre 15 y 20 días, durante el cual los usuarios podrán continuar estacionando de manera gratuita. El cobro efectivo comenzaría durante los primeros días de septiembre, aunque la fecha todavía no fue confirmada.

¿Cómo funcionará el estacionamiento medido?

El nuevo esquema contemplará 15 minutos de estacionamiento sin costo, pensados para quienes necesiten detenerse brevemente para subir o bajar pasajeros.

Una vez superado ese período, comenzará a aplicarse la tarifa correspondiente. El objetivo es generar una mayor rotación de vehículos y evitar que los espacios permanezcan ocupados durante períodos prolongados.

La modalidad será similar a la que ya funciona en otras terminales de ómnibus del país y en el aeropuerto local.

¿Por qué implementarán el sistema?

La medida responde a los reclamos de pasajeros y familiares que suelen tener dificultades para encontrar lugares disponibles dentro de la Terminal de Jujuy.

Según detectaron las autoridades, algunos vehículos permanecen estacionados durante varias horas e incluso días, lo que limita la disponibilidad de espacios para quienes necesitan ingresar al predio para dejar o retirar pasajeros.

¿Cuánto costará?

Por el momento, el valor de la tarifa no fue definido y continúa en evaluación. Las autoridades analizan el monto teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la capacidad limitada del estacionamiento de la terminal.

Se espera que durante las próximas semanas se conozcan mayores precisiones sobre la fecha de inicio del cobro, el funcionamiento del sistema y las tarifas.

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