Encontraron una caja sospechosa en una escuela de Jujuy y suspendieron las clases

Las clases fueron suspendidas preventivamente este jueves en la Escuela Frontera 1 luego de que personal de servicios generales encontrara una caja de dudosa procedencia en el hall de ingreso de la institución.
La supervisora de Nivel Inicial, Nélida Gil, explicó que ante el hallazgo se dio aviso inmediato a las autoridades y se solicitó la intervención de Bomberos y de la Policía de la Provincia, con el objetivo de determinar las características y la procedencia del elemento.
La medida se tomó de forma preventiva: clases virtuales
Gil señaló que la decisión se adoptó para resguardar a estudiantes, docentes y personal del establecimiento, teniendo en cuenta además los hechos de vandalismo registrados el lunes.
Según indicó, durante ese episodio también se habría dejado una garrafa abierta dentro de la escuela, lo que generó una situación considerada de alto riesgo.
La supervisora lamentó que los alumnos deban perder nuevamente una jornada de clases y remarcó que muchos llegan desde sectores alejados y reciben en la institución desayuno, almuerzo y merienda.
Durante este jueves, el Nivel Primario continuará las actividades de manera virtual.
Encontraron una caja sospechosa en una escuela y suspendieron las clases
Qué pasará con las clases del viernes
Las autoridades educativas y de seguridad ya fueron notificadas y se aguarda información oficial sobre el elemento encontrado.
Gil adelantó que se analizarán las medidas a seguir junto a docentes y familias con el objetivo de reforzar el cuidado de la institución y generar conciencia sobre este tipo de situaciones.
Respecto de las actividades del viernes, explicó que la decisión se tomará en conjunto con las autoridades, priorizando la integridad de alumnos, docentes y personal de servicios generales.
Lo más importante
- Suspendieron preventivamente las clases en la Escuela Frontera 1.
- Encontraron una caja de dudosa procedencia en el hall de ingreso.
- Intervienen Bomberos y Policía de la Provincia.
- El lunes también se habría encontrado una garrafa abierta dentro del establecimiento.
- La continuidad de las clases se definirá junto a las autoridades.
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