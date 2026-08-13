Encontraron una caja sospechosa en una escuela de Jujuy y suspendieron las clases

Encontraron una caja sospechosa en una escuela y suspendieron las clases

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La supervisora de Nivel Inicial, Nélida Gil , explicó que ante el hallazgo s e dio aviso inmediato a las autoridades y se solicitó la intervención de Bomberos y de la Policía de la Provincia , con el objetivo de determinar las características y la procedencia del elemento.

Gil señaló que la decisión se adoptó para resguardar a estudiantes, docentes y personal del establecimiento, teniendo en cuenta además los hechos de vandalismo registrados el lunes.

Según indicó, durante ese episodio también se habría dejado una garrafa abierta dentro de la escuela , lo que generó una situación considerada de alto riesgo.

La supervisora lamentó que los alumnos deban perder nuevamente una jornada de clases y remarcó que muchos llegan desde sectores alejados y reciben en la institución desayuno, almuerzo y merienda.

Durante este jueves, el Nivel Primario continuará las actividades de manera virtual.

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Qué pasará con las clases del viernes

Las autoridades educativas y de seguridad ya fueron notificadas y se aguarda información oficial sobre el elemento encontrado.

Gil adelantó que se analizarán las medidas a seguir junto a docentes y familias con el objetivo de reforzar el cuidado de la institución y generar conciencia sobre este tipo de situaciones.

Respecto de las actividades del viernes, explicó que la decisión se tomará en conjunto con las autoridades, priorizando la integridad de alumnos, docentes y personal de servicios generales.

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