La Legislatura aprobó el proyecto para ensanchar la Ruta 9

En una nueva sesión ordinaria realizada este miércoles , la Legislatura de Jujuy aprobó el tratamiento del proyecto vinculado a la intervención integral de la Ruta 9 , en el tramo comprendido desde la zona de la casilla de información turística hasta el ingreso a la Ruta Provincial 8, en Los Alisos.

La iniciativa contempla el ensanchamiento de casi seis kilómetros de la ruta, además de obras complementarias destinadas a mejorar la circulación y la conectividad de Alto Comedero y otras localidades del Gran Jujuy.

El diputado provincial Adriano Morone explicó que se trata de una intervención que excede la ampliación de la calzada y que incluye diferentes trabajos de infraestructura. “En verdad es una intervención integral sobre buena parte de uno de los corredores viales más importantes de nuestra ciudad y del Gran Jujuy”, sostuvo.

Según detalló, la propuesta fue enviada a la Legislatura por el gobernador Carlos Sadir para avanzar con su tratamiento y posterior ejecución. “Es el ensanchamiento, por un lado, de casi seis kilómetros de la Ruta Nacional 9 , desde donde se une prácticamente con la autopista, con la Ruta 66, hasta la intersección de la Ruta 8 de Los Alisos, para tener dos carriles de cada lado en ambas manos”, explicó Morone.

El legislador indicó que el proyecto también contempla nuevas obras en los sectores ubicados alrededor de la traza principal. “Implica también la construcción de calles colectoras, el mejoramiento de muchas de las arterias internas para mejorar la conectividad interna dentro de Alto Comedero, intersecciones, obras de saneamiento, obras de drenaje y obras de equipamiento urbano”, enumeró.

Morone consideró que la iniciativa tendrá impacto no solamente sobre quienes circulan habitualmente por la Ruta 9, sino también sobre los vecinos de distintos sectores de la capital y localidades cercanas.

“Es realmente un proyecto muy ambicioso, un proyecto de infraestructura muy importante y que va a tener un impacto en la vida diaria de cientos de miles de jujeños, de los vecinos de San Salvador, particularmente también de Alto Comedero, pero también de Los Alisos, La Almona, El Carmen e incluso Palpalá”, afirmó.

El crecimiento del Gran Jujuy y la circulación en Alto Comedero

El diputado vinculó la necesidad de avanzar con estas obras al crecimiento registrado en los últimos años en esa zona y remarcó la importancia de planificar la infraestructura a futuro. “Es una obra que se hace teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que tuvo todo ese sector de la ciudad, pero que va a tener un impacto en todo el Gran Jujuy”, señaló.

En ese sentido, agregó que el objetivo apunta a resolver necesidades actuales y, al mismo tiempo, acompañar el desarrollo urbano de las próximas décadas. “Tiene que ver con pensar la ciudad y todo este conglomerado para los próximos años y para las próximas décadas. Resolver los problemas de hoy, los problemas del día a día, pero pensar, desarrollar y construir la ciudad pensando en el crecimiento que ha tenido y que tiene que seguir teniendo, y sobre todo planificarlo”, expresó.

El acuerdo con Nación

Morone explicó además que se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo provincial surgido a través del régimen de iniciativa privada y que, por involucrar una ruta nacional, hubo conversaciones con Nación. “Ha sido hablado con el Gobierno Nacional, por supuesto, a través de Vialidad Nacional. Ha habido acuerdos porque el Poder Ejecutivo de la provincia se viene haciendo cargo, sobre todo, del mantenimiento de las rutas nacionales”, indicó.

Finalmente, destacó que una de las metas será mejorar la circulación interna de Alto Comedero y evitar que los conductores deban utilizar permanentemente la Ruta 9 para trasladarse entre distintos sectores del barrio. “Uno, para dirigirse de un sector a otro de Alto Comedero, tiene que volver a salir a la ruta, el semáforo y todo lo que esto implica”, explicó.

Por ese motivo, sostuvo que la intervención sobre las arterias internas y calles secundarias permitirá reducir parte del tránsito que actualmente se concentra sobre la ruta. “Este proyecto busca mejorar las arterias internas y las calles secundarias para alivianar la cantidad de vehículos en la ruta, pero también para hacer un mejor tránsito y una mejor circulación interna dentro del barrio”, concluyó.