La Legislatura sesionará este miércoles: qué temas tratarán

La Legislatura sesionará este miércoles

La Cámara de Diputados de Jujuy realizará este miércoles 12 de agosto, desde las 10 en la Legislatura, una nueva sesión ordinaria en la que se tratarán distintos proyectos con despacho favorable de las comisiones legislativas. La convocatoria fue acordada durante la reunión de Labor Parlamentaria, de la que participaron las autoridades de la Cámara y los presidentes de los distintos bloques.

Qué se tratará sobre la Ruta Nacional 9 Uno de los principales puntos del Orden del Día será el proyecto relacionado con la intervención de la Ruta Nacional 9, en el tramo comprendido entre la casilla de información turística y el ingreso a la Ruta Provincial 8, en Los Alisos.

El presidente del bloque Frente Jujuy Crece, Santiago Jubert, explicó que la propuesta apunta a ordenar el tránsito y mejorar las condiciones de circulación en ese sector. Según indicó, se trata de un corredor utilizado diariamente por vecinos de Alto Comedero, Los Alisos, El Carmen y otras zonas cercanas.

6ta Sesión en la Legislatura Otros proyectos incluidos en la Legislatura Entre las iniciativas previstas también figura el proyecto para instituir la Estrella de Humahuaca destinada a abanderados y escoltas de la provincia de Jujuy. Además, se tratará la declaración de interés legislativo por el 31º aniversario del Complejo Educativo José Hernández. Otro de los puntos será la 19ª edición del Encuentro Cultural y Educativo, prevista para noviembre de este año. La jornada legislativa incluirá además otros proyectos que ya cuentan con despacho favorable y forman parte de la agenda parlamentaria.

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