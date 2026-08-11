martes 11 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de agosto de 2026 - 19:46
Jujuy.

La Legislatura sesionará este miércoles: qué temas tratarán

La Legislatura sesionará este miércoles desde las 10 y tratará, entre otros temas, un proyecto vinculado a la Ruta Nacional 9.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
LaLegislatura sesionará este miércoles

La Legislatura sesionará este miércoles

La Cámara de Diputados de Jujuy realizará este miércoles 12 de agosto, desde las 10 en la Legislatura, una nueva sesión ordinaria en la que se tratarán distintos proyectos con despacho favorable de las comisiones legislativas. La convocatoria fue acordada durante la reunión de Labor Parlamentaria, de la que participaron las autoridades de la Cámara y los presidentes de los distintos bloques.

Lee además
Se viene una nueva Sesión Ordinaria de los Diputados en la Legislatura (Archivo)
Jujuy.

La Legislatura sesionará este miércoles: qué temas tratarán
Los legisladores tratan proyectos vinculados con asistencia fiscal, Hora Silenciosa, Malvinas y deudores alimentarios.
Política.

Sesión en la Legislatura: los temas que se tratan este miércoles 24 de junio

El presidente del bloque Frente Jujuy Crece, Santiago Jubert, explicó que la propuesta apunta a ordenar el tránsito y mejorar las condiciones de circulación en ese sector. Según indicó, se trata de un corredor utilizado diariamente por vecinos de Alto Comedero, Los Alisos, El Carmen y otras zonas cercanas.

6ta Sesión en la Legislatura

6ta Sesión en la Legislatura

Otros proyectos incluidos en la Legislatura

Entre las iniciativas previstas también figura el proyecto para instituir la Estrella de Humahuaca destinada a abanderados y escoltas de la provincia de Jujuy. Además, se tratará la declaración de interés legislativo por el 31º aniversario del Complejo Educativo José Hernández.

Otro de los puntos será la 19ª edición del Encuentro Cultural y Educativo, prevista para noviembre de este año. La jornada legislativa incluirá además otros proyectos que ya cuentan con despacho favorable y forman parte de la agenda parlamentaria.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Legislatura sesionará este miércoles: qué temas tratarán

Sesión en la Legislatura: los temas que se tratan este miércoles 24 de junio

La Legislatura aprobó la Ley de Régimen Transitorio de Asistencia Fiscal al Comercio

Radio City fue distinguida por la Legislatura por sus 29 años de trayectoria

Proyecto para eliminar la afiliación obligatoria: "Es fundir y desfinanciar al ISJ", dijo Alberto Siufi

Lo que se lee ahora
Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030.
Jujuy.

Jueves y viernes no habrá clases en Jujuy en el Nivel Secundario: los motivos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030.
Jujuy.

Jueves y viernes no habrá clases en Jujuy en el Nivel Secundario: los motivos

Penal de Gorriti
Jujuy.

Penal de Gorriti: pidió no ser trasladado y apareció muerto en su celda

Riesgosísmico en Jujuy y el resto del país
Jujuy.

Riesgo sísmico en Jujuy: qué advierte un geólogo

María necesita colaboración.
Solidaridad.

Jujeña lucha contra una dura enfermedad y pide ayuda: "Esta batalla me desgasta el alma"

Lluvia de estrellas en Jujuy este 12 de agosto: a qué hora y desde dónde se podrá ver
Fenómeno.

Lluvia de estrellas en Jujuy este 12 de agosto: a qué hora y desde dónde se podrá ver

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel