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24 de junio de 2026 - 15:00
Política.

Sesión en la Legislatura: los temas que se tratan este miércoles 24 de junio

Durante la 6ta Sesión Ordinaria de la Legislatura de Jujuy se tiene previsto tratar proyectos vinculados con asistencia fiscal, Hora Silenciosa, Malvinas y deudores alimentarios.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los legisladores tratan proyectos vinculados con asistencia fiscal, Hora Silenciosa, Malvinas y deudores alimentarios.

Los legisladores tratan proyectos vinculados con asistencia fiscal, Hora Silenciosa, Malvinas y deudores alimentarios.

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La actividad comienza a las 10 y reúne a los representantes de los distintos bloques políticos en el recinto. Entre los principales asuntos se encuentran el Régimen Transitorio de Asistencia Fiscal, la implementación de la Hora Silenciosa, homenajes a excombatientes de Malvinas y cambios en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Asistencia fiscal, uno de los temas centrales

Uno de los proyectos principales que llega al recinto es el Régimen Transitorio de Asistencia Fiscal de la Provincia de Jujuy.

La iniciativa cuenta con despachos favorables de las comisiones de Finanzas y Legislación General, por lo que ocupa un lugar central dentro del debate legislativo de este miércoles.

Los diputados analizan el alcance de la propuesta y sus implicancias dentro del esquema económico y financiero de la provincia.

La Legislatura trata el proyecto de Hora Silenciosa

Otro de los puntos incluidos en el Orden del Día es el proyecto de ley de Hora Silenciosa.

La propuesta busca generar condiciones más accesibles y amigables para personas que presentan sensibilidad a los estímulos sonoros, lumínicos o ambientales.

El tema forma parte de las iniciativas de carácter social que los legisladores abordan durante la sexta sesión ordinaria.

Reconocimiento a excombatientes de Malvinas

Durante la jornada, la Cámara también trata la incorporación de placas conmemorativas destinadas a excombatientes de Malvinas en establecimientos educativos de la provincia.

La iniciativa apunta a mantener viva la memoria y el reconocimiento hacia los jujeños que participaron del conflicto del Atlántico Sur.

Las placas buscan además acercar esta parte de la historia argentina a las nuevas generaciones dentro de las escuelas.

Cambios en el Registro de Deudores Alimentarios

Los legisladores analizan una modificación de la Ley N.º 5273, correspondiente al Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El proyecto forma parte de las herramientas provinciales destinadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El alcance definitivo de las modificaciones queda sujeto al debate y la votación dentro del recinto.

Comité para la Prevención de la Tortura

La sesión incluye además proyectos de resolución relacionados con la postulación del licenciado Antonio Durbal Carrizo para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La candidatura se analiza de acuerdo con lo establecido por la Ley Provincial N.º 6131.

Este organismo tiene como objetivo prevenir situaciones de violencia institucional y supervisar las condiciones de detención en la provincia.

Debate sobre el proyecto de Falsas Denuncias

La Cámara aborda también una iniciativa impulsada por la Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género.

El proyecto expresa preocupación y rechazo ante la propuesta denominada Falsas Denuncias, presentada por la senadora nacional Carolina Losada, y frente a otras iniciativas de contenido similar.

Los legisladores debaten su alcance y la posición institucional que adoptará la Cámara provincial.

Otros asuntos en el recinto

El Orden del Día se completa con diferentes proyectos de declaración de interés impulsados por representantes de los distintos bloques parlamentarios.

La sexta sesión ordinaria avanza durante este miércoles con el tratamiento de cada iniciativa, las intervenciones de los diputados y las correspondientes votaciones.

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