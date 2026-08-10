UNJU: abrieron las preinscripciones para personas mayores de 25 años sin secundario completo

UNJu: mayores de 25 años con secundario incompleto podrán ingresar

La Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Jujuy ( UNJU ) anunció que la preinscripción para las personas mayores de 25 años, sin título secundario, se realizarán hasta el 28 de agosto .

Solidaridad. Jujeña lucha contra una dura enfermedad y pide ayuda: "Esta batalla me desgasta el alma"

Policiales. Chocó contra el Rectorado de la UNJu y terminó dentro del predio

Las mismas son para quienes aspiren ingresar para el ciclo lectivo 2027 en las diferentes carreras que ofrece la Universidad Nacional de Jujuy .

- Ser mayores de 25 años al momento de la preinscripción

- Copia del DNI

- Certificado de séptimo grado o constancia de no finalización del secundario

- Ficha personal que se envía LUEGO de confirmada la preinscripción.

¿Dónde me inscribo?

Las personas interesadas deberán inscribirse por el formulario que estará disponible en este enlace a partir del 10 de agosto de 2026 https://www.unju.edu.ar/mayores_de_25.html.

Por consultas comunicarse al 3884398583 de 9 a 12 horas o enviar un correo electrónico a [email protected]

En el interior acercarse a:

San Pedro: Gobernador Tello 207 / Esq. Bartolomé Mitre (Unión Cañeros)

Perico: Biblioteca Leopoldo Abán - Los Ceibos esq. Los Paraísos, Santo Domingo

Monterrico: Av. Crucero Gral. Belgrano esq. Av. 25 de Mayo, B° San Antonio

El Carmen: Coronel Arenas esquina Avenida 9 de julio

Libertador General San Martín: Escuela Técnica “Ing. Herminio Arrieta” - Mariano Moreno Nº 1368

Abra Pampa: Av. Libertador, entre la calle Felipe Schachner y Manuel Alberdi. Barrio 23 de agosto

Tilcara: Hotel de Turismo - Belgrano N° 366

Humahuaca: Expansión Académica - Buenos Aires Nº 630

La Quiaca: Av. Cabildo S/N