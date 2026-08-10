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10 de agosto de 2026 - 21:32
Jujuy.

UNJU: abrieron las preinscripciones para personas mayores de 25 años sin secundario completo

La UNJU adelantó que las preinscripciones se podrán realizar hasta el 28 de agosto y son para el ciclo lectivo 2027 en diferentes carreras universitarias.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
UNJu: mayores de 25 años con secundario incompleto podrán ingresar&nbsp;

UNJu: mayores de 25 años con secundario incompleto podrán ingresar 

La Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) anunció que la preinscripción para las personas mayores de 25 años, sin título secundario, se realizarán hasta el 28 de agosto.

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Las mismas son para quienes aspiren ingresar para el ciclo lectivo 2027 en las diferentes carreras que ofrece la Universidad Nacional de Jujuy.

UNJU: requisitos para la preinscripción

- Ser mayores de 25 años al momento de la preinscripción

- Copia del DNI

- Certificado de séptimo grado o constancia de no finalización del secundario

- Ficha personal que se envía LUEGO de confirmada la preinscripción.

¿Dónde me inscribo?

Las personas interesadas deberán inscribirse por el formulario que estará disponible en este enlace a partir del 10 de agosto de 2026 https://www.unju.edu.ar/mayores_de_25.html.

Por consultas comunicarse al 3884398583 de 9 a 12 horas o enviar un correo electrónico a [email protected]

En el interior acercarse a:

San Pedro: Gobernador Tello 207 / Esq. Bartolomé Mitre (Unión Cañeros)

Perico: Biblioteca Leopoldo Abán - Los Ceibos esq. Los Paraísos, Santo Domingo

Monterrico: Av. Crucero Gral. Belgrano esq. Av. 25 de Mayo, B° San Antonio

El Carmen: Coronel Arenas esquina Avenida 9 de julio

Libertador General San Martín: Escuela Técnica “Ing. Herminio Arrieta” - Mariano Moreno Nº 1368

Abra Pampa: Av. Libertador, entre la calle Felipe Schachner y Manuel Alberdi. Barrio 23 de agosto

Tilcara: Hotel de Turismo - Belgrano N° 366

Humahuaca: Expansión Académica - Buenos Aires Nº 630

La Quiaca: Av. Cabildo S/N

UNJU.

UNJU.

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