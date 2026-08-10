Trail de los 7 Colores: los ganadores por categoría

Tras la segunda edición del Trail de los 7 Colores en Purmamarca, se conocieron los primeros puestos por categoría.

Luego de la segunda edición del Trail de los 7 Colores, que reunió a más de 600 atletas del NOA en Purmamarca , se conocieron los ganadores por categoría de una competencia que volvió a unir deporte, turismo y paisajes únicos en la Quebrada de Humahuaca.

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Deportes. Más de 600 atletas corrieron el Trail de los 7 Colores

La carrera se desarrolló el domingo 9 de agosto con largada desde la plaza central de Purmamarca y tuvo recorridos de 5K, 11K, 24K y 35K . Participaron corredores de distintas localidades de Jujuy, además de atletas de Salta y otras provincias, en una jornada marcada por la exigencia física y el acompañamiento de familias, equipos y público.

La clasificación oficial por categorías dejó destacados desempeños de atletas jujeños en casi todas las distancias. También hubo presencia fuerte de corredores de Salta, especialmente en las pruebas más largas.

En los 5K , los mejores tiempos estuvieron entre los caballeros 18-29, donde Cristian Chocobar , de Monterrico, ganó con un registro de 21:40 . En damas 18-29, la primera fue Pato Aguanta , de San Salvador de Jujuy, con 26:14 .

En los 11K, se destacaron Oliver Juárez, de Abra Pampa, ganador en caballeros 30-39 con 1:07:31, y Mariana Araceli Peña, de San Salvador de Jujuy, que ganó en damas 40-49 con 1:25:06.

En los 24K, uno de los grandes nombres fue Samuel Zerpa, de Uquía, quien se impuso en caballeros 40-49 con 2:24:07. En damas 30-39, la ganadora fue Tamara Isabel López, de San Salvador de Jujuy, con 2:57:59.

En la distancia más exigente, los 35K, los ganadores incluyeron a Roberto Tolava, de La Quiaca, en caballeros 18-29; José Luis Cruz, de Tilcara, en caballeros 30-39; y Pablo Giménez, de San Salvador de Jujuy, en caballeros 40-49.

5K: los tres primeros por categoría

Caballeros 11-14

Gregorio Burgos Eitan Ian Santino - Humahuaca - 24:07

Armella Gutiérrez Valentino Fabricio - San Pedro - 24:37

Salamanca Bruno Agustín - San Salvador de Jujuy - 31:25

Caballeros 15-17

Arjona Jonathan - Abra Pampa - 27:25

Rudek Thiago Agustín - San Salvador de Jujuy - 36:03

Quintar Thiago - San Salvador de Jujuy - 53:04

Caballeros 18-29

Chocobar Cristian - Monterrico - 21:40

Choque Franco Rodrigo - Pampa Blanca - 22:05

Burgos Néstor Jeremías - Purmamarca - 22:22

Caballeros 30-39

Gorena Antonio - San Salvador de Jujuy - 22:23

Cruz Kevin Orlando - San Salvador de Jujuy - 22:23

Gómez Busellato Luciano - El Carmen - 25:34

Caballeros 40-49

Colque Mamani Juan Carlos - San Salvador de Jujuy - 25:17

Hurtado Jorge Hernán - Purmamarca - 26:08

Rojas Rodrigo - Jujuy - 27:00

Caballeros 50-59

Herrera Eduardo - Palpalá - 28:20

Cruz Román - San Salvador de Jujuy - 29:38

Núñez Claudio Raúl - San Salvador de Jujuy - 32:01

Caballeros 60+

Portal Oscar Alberto - San Salvador de Jujuy - 40:10

Damas 11-14

Tarifa Nina Ayelen - San Salvador de Jujuy - 35:16

Torres Victoria Ángela - Palpalá - 43:39

Damas 15-17

Mamani Jazmín - San Pedro de Jujuy - 29:45

Zerpa Selena - Uquía - 35:35

Méndez Daira Valentina - San Salvador de Jujuy - 36:20

Damas 18-29

Aguanta Pato - San Salvador de Jujuy - 26:14

Sicler Pilar - San Salvador de Jujuy - 28:23

Ortega Pamela Yanina - San Salvador de Jujuy - 29:59

Damas 30-39

Flores Estefanía - San Salvador de Jujuy - 28:20

Ramos Agustina - San Salvador de Jujuy - 30:00

Salas Natalia - Jujuy - 30:32

Damas 40-49

Impa Ariadna - La Mendieta - 27:17

Ruiz Valeria Ivone - San Salvador de Jujuy - 29:55

Tejerina Silvina Alejandra - Las Pampitas - 32:28

Damas 50-59

Zerpa Karina - Uquía - 30:13

Trujillo Claudia - San Pedro de Jujuy - 31:13

Zerpa Miryan Beatriz - San Salvador de Jujuy - 32:35

Damas 60+

Alemán Alba María de los Ángeles - Humahuaca - 46:27

Flores Silvia Noemí - San Salvador de Jujuy - 46:41

Vilte Pelina - Palpalá - 47:59

11K: los tres primeros por categoría

Caballeros 18-29

Aramayo Agustín - Cerrillos, Salta - 1:15:03

Serrudo José Nahuel - Salta - 1:17:44

Cruz Samuel - San Salvador de Jujuy - 1:20:51

Caballeros 30-39

Juárez Oliver - Abra Pampa - 1:07:31

Cari Alfredo - Humahuaca - 1:08:36

Bravo Almonacid Juan Diego - San Salvador de Jujuy - 1:11:49

Caballeros 40-49

Llampa Alejandro - Palpalá - 1:09:37

Espinosa Víctor - Jujuy - 1:14:57

Lima Beto - Uquía - 1:15:01

Caballeros 50-59

Ramos Aldo - Tilcara - 1:17:29

Acho Marcelino Juan - La Quiaca - 1:27:07

González Marcelo - San Salvador de Jujuy - 1:32:33

Caballeros 60+

Salinas Benito - La Quiaca - 1:20:11

Condori Simón Máximo - San Salvador de Jujuy - 1:38:46

Montaldi Juan José - San Salvador de Jujuy - 1:39:22

Damas 18-29

Farfán María del Rosario - El Carmen - 1:29:30

Cruz Lucrecia Belén - San Salvador de Jujuy - 1:29:41

Durán Macarena - San Salvador de Jujuy - 1:34:58

Damas 30-39

Carrillo Inés - San Salvador de Jujuy - 1:27:34

Corregidor Paula Alejandra - San Salvador de Jujuy - 1:28:04

Zambrano Melisa Ayelén - El Carmen - 1:28:12

Damas 40-49

Peña Mariana Araceli - San Salvador de Jujuy - 1:25:06

Luna Alejandra - Purmamarca - 1:32:20

Aparicio María Agustina - San Salvador de Jujuy - 1:37:50

Damas 50-59

Dionicio Mariel - Maimará - 1:34:39

Cuva Cecilia Alejandra - San Salvador de Jujuy - 1:44:01

Altamirano Celia del Rosario - Palpalá - 1:45:46

Damas 60+

González Aides - San Salvador de Jujuy - 1:58:53

Cruz Rolanda Josefa - Humahuaca - 2:08:04

Carrasco Fany - San Salvador de Jujuy - 2:17:51

24K: los tres primeros por categoría

Caballeros 18-29

Guevara Nicolás - Monterrico - 2:32:37

Cruz Víctor - Jujuy - 2:51:13

Ataco Cristian Eloy - Purmamarca - 3:02:01

Caballeros 30-39

Duchen David Hernán - San Salvador de Jujuy - 2:54:27

López Nicolás Abraham - San Salvador de Jujuy - 3:14:25

Portal Sergio Alejandro - Palpalá - 3:28:36

Caballeros 40-49

Zerpa Samuel - Uquía - 2:24:07

Mansilla Marco Antonio - San Salvador de Jujuy - 3:04:18

Guanuco Ítalo - Purmamarca - 3:07:29

Caballeros 50-59

Gruber Ulrico - San Salvador de Jujuy - 3:26:53

Paputsakis Carlos Heráclito - Salta - 3:37:14

Ruiz Juan Marcelo - Palpalá - 3:43:45

Caballeros 60+

Gómez Walter Omar - San Antonio - 4:24:51

Burgos Renato Marcelo - Tilcara - 4:30:16

Bautista Hipólito Fidel - San Salvador de Jujuy - 5:10:55

Damas 18-29

Arjona Zulema - Purmamarca - 3:54:12

Velásquez Selene - El Carmen - 4:11:53

Damas 30-39

López Tamara Isabel - San Salvador de Jujuy - 2:57:59

Tolaba Florencia Dalma - Salta - 3:15:16

Cruz Cintia Elizabeth - Humahuaca - 3:25:34

Damas 40-49

Alancay Gabriela - El Carmen - 3:50:05

Chorolque Sala Claudia Elizabeth - San Salvador de Jujuy - 4:11:13

Tolaba Griselda - San Salvador de Jujuy - 4:12:48

Damas 50-59

Subelza Silvia Gloria - Salta - 3:42:29

Gutiérrez Patricia - La Caldera, Salta - 3:55:08

Rueda Lidia Mabel - San Salvador de Jujuy - 4:28:39

Damas 60+

Morales Marta Graciela - Salta - 5:28:40

35K: los tres primeros por categoría

Caballeros 18-29

Tolava Roberto - La Quiaca - 2:45:46

Lamas Agustín Eduardo - San Salvador de Jujuy - 3:23:34

Polo Damián - San Salvador de Jujuy - 3:50:58

Caballeros 30-39

Cruz José Luis - Tilcara - 3:04:22

Martínez Aguilar Santiago - Vaqueros, Salta - 3:11:07

Franco Facundo Giuliano - San Salvador de Jujuy - 3:17:11

Caballeros 40-49

Giménez Pablo - San Salvador de Jujuy - 2:47:24

Sansone Marin Matías - Salta - 3:25:55

Altamirano Martín - Vaqueros, Salta - 3:28:07

Caballeros 50-59

Lamas Domingo Patricio - San Antonio - 3:54:25

Caballeros 60+

Villarroel Luis Enrique - San Salvador de Jujuy - 4:19:36

Damas 18-29

Salas Florencia - San Salvador de Jujuy - 4:46:22

Damas 30-39

Bonifacio Pamela Sofía - San Salvador de Jujuy - 3:55:21

Ibarra Ileana Vanesa - El Carmen - 4:08:19

Flores Griselda Mariel - Purmamarca - 4:22:33

Damas 40-49

Zapana Herminia - El Carmen - 4:08:50

Zambrano Livia - Salta - 4:27:16

Damas 50-59

No registra corredoras con tiempo válido en el documento oficial.

Una competencia que sigue creciendo

El Trail de los 7 Colores volvió a consolidarse como una de las propuestas deportivas más atractivas de Jujuy. La carrera no solo convocó a corredores con experiencia, sino también a familias, teams y deportistas que eligieron Purmamarca para vivir una jornada de montaña.

Con circuitos para distintos niveles y categorías, la competencia volvió a poner en valor los paisajes de la Quebrada y el crecimiento del trail running en la provincia.

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