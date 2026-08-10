Fue presentado en su nuevo club, posó junto a su pareja y un incómodo gesto se volvió viral. 

El futbolista uruguayo Luciano Rodríguez vivió una presentación que difícilmente olvidará durante su llegada a Cruzeiro donde se volvió viral . Lo que debía ser un momento especial, marcado por su incorporación al nuevo club y la ilusión por esta nueva etapa de su carrera, terminó teniendo un inesperado protagonista.

El delantero uruguayo Luciano Rodríguez fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Cruzeiro y ya comenzó a vivir sus primeros momentos con la camiseta del conjunto brasileño. Durante la celebración por su llegada, el futbolista estuvo acompañado por su novia para la tradicional foto oficial.

Sin embargo, una particular situación entre ambos llamó la atención de las cámaras y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la presentación.

Mira para Arriba lucho. Asi fue la presentación de Luciano Rodriguez con el Cruzeiro, la cual nos dejó un divertido momento del Uruguayo. Por ahora se lo ve motivado. pic.twitter.com/WLgPsS7YJi

Durante el evento, el futbolista intentó acercarse a su pareja para darle un beso frente a las cámaras. Sin embargo, ella aparentemente evitó el acercamiento y rechazó el gesto , generando una incómoda escena que rápidamente captó la atención de los aficionados presentes. Las imágenes no tardaron en llegar a las redes sociales y, en cuestión de horas, comenzaron a circular entre miles de usuarios.

El particular episodio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la presentación de Rodríguez. Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales hicieron lo suyo: el video se viralizó rápidamente y los usuarios no tardaron en reaccionar con bromas y comentarios sobre el inesperado rechazo que recibió el delantero frente a las cámaras.

Como suele ocurrir en este tipo de actos, la presentación estuvo marcada por las fotografías oficiales, las primeras palabras del refuerzo y el contacto con los aficionados. Pero esta vez, una inesperada escena sentimental terminó por robarse todas las miradas y dejó al fútbol en un segundo plano.

Quién es Luciano Rodríguez, el nuevo refuerzo de Cruzeiro

A sus 22 años, Rodríguez atraviesa una nueva etapa en una carrera que comenzó a tomar impulso desde muy joven. Su nombre empezó a ganar mayor repercusión internacional durante el Mundial Sub-20 de 2023, donde defendió la camiseta de Uruguay y fue una de las piezas importantes del equipo que terminó levantando el trofeo. Aquella actuación le permitió dar un paso adelante y comenzar a ser seguido con mayor atención fuera de su país.

En aquella competición, el delantero tuvo un papel decisivo al marcar el gol que le dio a Uruguay el triunfo por 1-0 ante Italia en la final. Aquella conquista no solo aseguró el título para la selección, sino que también convirtió a Rodríguez en uno de los grandes protagonistas de aquella generación.

Después de dar sus primeros pasos fuera de Uruguay y consolidarse como una de las jóvenes promesas de su país, Rodríguez inicia ahora un nuevo capítulo en Brasil. Cruzeiro confió en su talento, su capacidad ofensiva y su proyección a futuro, y espera que el delantero pueda responder dentro del campo a las expectativas que generó su llegada.