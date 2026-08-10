Indiana Costello, la jujeña que sueña en grande con la Selección Argentina de básquet

Indiana Costello sigue dando pasos enormes en el básquet argentino. La joven jujeña fue convocada a un campus de desarrollo de la Confederación Argentina de Básquet y vivió durante ocho días una experiencia que la acercó todavía más a uno de sus grandes objetivos: representar oficialmente al país con la camiseta celeste y blanca.
Actualmente, Indiana vive en Córdoba, donde estudia y continúa desarrollando su carrera deportiva. Su crecimiento viene siendo acelerado: ya debutó en la Liga Nacional Femenina y ahora tuvo la posibilidad de entrenarse dentro de un proceso vinculado a la Selección Argentina.
“Fue muy lindo, la verdad fue una muy linda experiencia. La pasé muy bien, conocí mucha gente. Haberme medido con chicas que son las mejores de Argentina fue muy lindo”, contó en diálogo con Canal 4.
Ocho días de entrenamientos y una experiencia inolvidable
La convocatoria llegó a través de su club y casi sin tiempo para asimilar lo que estaba sucediendo. “Nos avisaron por el club que íbamos a estar en el campus. Estuve ocho días”, relató Indiana. La concentración implicó una rutina intensa y completamente enfocada en el básquet.
“Se entrenó un montón, doble turno. Los turnos duraban tres horas. Vivíamos adentro, no salíamos de ahí. Entrenábamos un montón y los horarios eran muy temprano”, explicó. Los primeros momentos estuvieron atravesados por los nervios propios de encontrarse frente a una oportunidad que había esperado durante mucho tiempo.
“Al principio me costó un poco soltarme, pero me duró un día nomás”, reconoció. Entre las primeras observaciones que recibió durante el proceso, hubo un aspecto concreto sobre el cual deberá seguir trabajando. “Lo único que me dijeron hasta ahora es que tengo que ir tirando un poco más de triple”, señaló.
La emoción de ponerse la celeste y blanca
Uno de los momentos que Indiana difícilmente olvidará fue verse con los colores de Argentina. “Primero estaba muy emocionada. Fue como que sí, que se me dio. Y ahora hay que seguir entrenando para poder jugar con la Selección”, expresó.
La experiencia también le permitió compartir jornadas con jugadoras de distintos puntos del país y construir nuevos vínculos. “Ahora tenemos un grupo, hacemos llamadas todos los días a la noche. Me hice muchas compañeras”, contó.
Y el proceso todavía no terminó. Indiana adelantó que espera una nueva instancia en la que habrá menos jugadoras convocadas. “Sé que dentro de poco nos vamos a tener que volver a ver. Ya van a ser menos chicas”, explicó.
Vivir lejos de Jujuy para perseguir un sueño
Aunque reconoce que estar lejos de su familia tiene momentos difíciles, asegura que ya logró adaptarse. “En algunas cosas sí es complicado, pero en otras no. Ya estoy acostumbrada y la verdad que a mí me re gusta. Es un esfuerzo que hay que hacer para seguir creciendo en el básquet”, sostuvo.
En ese recorrido, sus padres ocupan un lugar fundamental. “Mis papás siempre están, siempre me acompañan”, destacó. “Vengo cumpliendo todos los sueños que tenía”. En poco tiempo, Indiana fue alcanzando objetivos que hasta hace algunos años parecían muy lejanos. Debutó en la máxima categoría del básquet femenino argentino y ahora ingresó en un proceso de desarrollo nacional.
Cuando le preguntaron si era consciente de todo lo que había conseguido, respondió con la naturalidad de sus 14 años. “Hasta ahora es como un sueño. Vengo cumpliendo todos los objetivos y todos los sueños que tenía”, aseguró.
Pero todavía quedan varios por cumplir.
Entre sus próximos deseos aparece la posibilidad de continuar su formación académica y deportiva fuera del país. “Tengo muchas ganas de irme a estudiar a Estados Unidos o España para seguir con la carrera deportiva”, reveló. Por ahora, Indiana prefiere avanzar sin apurarse. La reciente convocatoria cambió rápidamente sus planes y toda la atención está puesta en este nuevo desafío.
“Paso a paso. Todavía como que me agarró muy rápido lo del campus. Nos avisaron uno o dos días antes. Fui moviendo las cosas con mi papá, pero ahora estoy más con esto”, explicó. El próximo gran sueño tiene nuevamente los colores celeste y blanco: quedar dentro de una lista definitiva y disputar una competencia internacional con Argentina.
“El próximo llamado es cuando me confirmen en una lista para un Sudamericano o algo de eso”, expresó. Con apenas 14 años, Indiana Costello ya empezó a cumplir una lista de sueños que parecía pensada para mucho más adelante. Ahora, mientras sigue entrenando y creciendo lejos de Jujuy, espera poder tachar el próximo: jugar oficialmente con la Selección Argentina.
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