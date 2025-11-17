Indiana Costello, la jujeña que debutó en la Liga Nacional con 14 años

En diálogo con Arriba Jujuy, contó que desde hace 4 años juega al básquet y está muy feliz ya que en el primer partido del equipo en el que juega ahora, metió 4 puntos.
Embed - Con tan sólo 14 años, una jujeña juega en la Liga Nacional de Básquet
Un talento con mucho futuro
Indiana relató desde Córdoba, donde reside actualmente, que no se imaginaba estar en esta situación: “Estoy feliz, llegué en enero recién acá para debitar en la Liga Profesional de Básquet”.
Contó que se formó en el Club Atlético Independiente, “allí me formé en Jujuy y nunca más dejé de jugar”.
“Me enteré dos días antes de viajar que iba a jugar de titular en ese partido y me puse muy contenta. Cuando estaba sentada en el banco y mi entrenador me dijo que entre, no lo podía creer. Al principio estaba muy nerviosa, pero después se me pasó”, relató Indiana.
El sueño de la jugadora
Indiana confesó que sueña con llegar a jugar en la Selección Argentina, “ese es mi objetivo”, dijo convencida de que lo va a conseguir.
Finalmente, dio un mensaje para aquellos jóvenes apasionados por algún deporte: “Les digo que hagan lo que hagan, lo disfruten y si quieren llegar lejos, que entrenen mucho y lo hagan, porque así se llega más lejos”.