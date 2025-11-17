martes 18 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025 - 11:09
¡Histórico!

Indiana Costello, la jujeña que debutó en la Liga Nacional con 14 años

Indiana Costello, tiene 14 años y es una de las grandes promesas del básquet. Juega en un equipo de Córdoba y sueña con llegar a la selección nacional.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Con tan sólo 14 años, una jujeña juega en la Liga Nacional de Básquet

Con tan sólo 14 años, una jujeña juega en la Liga Nacional de Básquet

La jugadora de básquet jujeña, Indiana Costello, tiene 14 años, mide 1.71 y ya juega en la Liga Nacional de Básquet, más precisamente en un equipo de Córdoba que se llama Indú Club.

Con tan sólo 14 años, una jujeña juega en la Liga Nacional de Básquet
Con tan sólo 14 años, una jujeña juega en la Liga Nacional de Básquet

Con tan sólo 14 años, una jujeña juega en la Liga Nacional de Básquet

En diálogo con Arriba Jujuy, contó que desde hace 4 años juega al básquet y está muy feliz ya que en el primer partido del equipo en el que juega ahora, metió 4 puntos.

Un talento con mucho futuro

Indiana relató desde Córdoba, donde reside actualmente, que no se imaginaba estar en esta situación: “Estoy feliz, llegué en enero recién acá para debitar en la Liga Profesional de Básquet”.

Contó que se formó en el Club Atlético Independiente, “allí me formé en Jujuy y nunca más dejé de jugar”.

“Me enteré dos días antes de viajar que iba a jugar de titular en ese partido y me puse muy contenta. Cuando estaba sentada en el banco y mi entrenador me dijo que entre, no lo podía creer. Al principio estaba muy nerviosa, pero después se me pasó”, relató Indiana.

Indiana Costello
Indiana Costello

Indiana Costello

El sueño de la jugadora

Indiana confesó que sueña con llegar a jugar en la Selección Argentina, “ese es mi objetivo”, dijo convencida de que lo va a conseguir.

Finalmente, dio un mensaje para aquellos jóvenes apasionados por algún deporte: “Les digo que hagan lo que hagan, lo disfruten y si quieren llegar lejos, que entrenen mucho y lo hagan, porque así se llega más lejos”.

