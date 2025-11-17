Cómo les fue a los jujeños en la fecha del karting en Salta

El Club Salteño de Kart hizo disputar la 9na fecha del campeonato de karting , con varios pilotos presentes. Fue este sábado 15 de noviembre en horario nocturno, y fue el “ Gran Premio Prochips ”, en el mes del décimo tercer aniversario del kartódromo “Nicolás Vuyovich” en la localidad de Campo Santo , Salta.

En la categoría Escuela, Adolfo Serna logró el sexto lugar , siendo Nicolás Leandras el ganador de la prueba. El jujeño mantiene una buena ventaja en puntos para poder consagrarse. Bautista Erazo fue segundo y Francisco Erazo tercero.

En la categoría 110 Pro, Luis Leona logró el segundo lugar por detrás de Gastón Lescano. Benjamín Mellado completó el podio. En la categoría 390, Franco Balestrieri llegó en la sexta posición. En la categoría 150, Felipe Balderrama logró el sexto lugar.

La última fecha se correrá el sábado 6 de diciembre en horario nocturno, donde se definirán las categorías con una lucha muy particular en la mayoría de ellas y el buen nivel mostrado por los pilotos jujeños que son protagonistas.

Cómo se corre en karting

Es una modalidad del automovilismo que se practica con vehículos pequeños y ligeros llamados karts, los cuales no tienen techo ni suspensión y son dirigidos en circuitos cerrados y pavimentados llamados kartódromos.

Es considerado la "escuela de automovilismo" por excelencia, ya que ha servido como trampolín para la carrera de la mayoría de los pilotos de Fórmula 1, pero también es una popular actividad de ocio para disfrutar de la adrenalina y mejorar habilidades de conducción, coordinación y concentración.