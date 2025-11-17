Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo para el Mundial 2026

El presidente argentino Javier Milei participará, junto a su par estadounidense Donald Trump, del sorteo del Mundial 2026 que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en Washington, D.C., en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Deporte que se cruza con política - Javier Milei, Donald Trump y Mundial 2026 La Copa Mundial de Fútbol 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tiene, por primera vez en la historia, como organizadores a tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Es en ese marco que Gianni Infantino, titular de la federación, invitó a todos los presidentes cuyas selecciones participan del mundial

Con 32 selecciones ya clasificadas, el sorteo de los 12 grupos se realizará el 5 de noviembre, a las 14hs, en el Kennedy Center de Washington que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas. Se trata del complejo cultural sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Ópera Nacional de Washington.

El mega evento deportivo iniciará el 9 de junio de 2026 y la final se celebrará 40 días más tarde, el 19 de julio, luego de 104 partidos. La Selección que dirige Lionel Scaloni es la última campeona del certamen que tuvo lugar en Qatar durante el año 2022.

La presencia de Milei al lado de Trump en el palco presidencial no sólo tiene un simbolismo deportivo sino también diplomático: se interpreta como un gesto de fortalecimiento de la relación argentina-estadounidense. Sudáfrica, Qatar, Arabia Saudita, Inglaterra, Senegal y Costa de Marfil, clasificados al Mundial 2026. Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo para el Mundial 2026 Agendas cruzadas Más allá del sorteo, en torno al viaje de Milei a Estados Unidos se menciona la posibilidad de la firma de un acuerdo comercial bilateral con EE.UU., lo que añade un componente económico a esta cita deportiva. La confirmación se da a días de la oficialización de un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, que según informó la Casa Blanca a través de un comunicado, aspira a impulsar un crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.