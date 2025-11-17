Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo para el Mundial 2026

Con 32 selecciones ya clasificadas, el sorteo de los 12 grupos se realizará el 5 de noviembre, a las 14hs, en el Kennedy Center de Washington que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas. Se trata del complejo cultural sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Ópera Nacional de Washington.
El mega evento deportivo iniciará el 9 de junio de 2026 y la final se celebrará 40 días más tarde, el 19 de julio, luego de 104 partidos. La Selección que dirige Lionel Scaloni es la última campeona del certamen que tuvo lugar en Qatar durante el año 2022.
La presencia de Milei al lado de Trump en el palco presidencial no sólo tiene un simbolismo deportivo sino también diplomático: se interpreta como un gesto de fortalecimiento de la relación argentina-estadounidense.
Agendas cruzadas
Más allá del sorteo, en torno al viaje de Milei a Estados Unidos se menciona la posibilidad de la firma de un acuerdo comercial bilateral con EE.UU., lo que añade un componente económico a esta cita deportiva.
La confirmación se da a días de la oficialización de un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, que según informó la Casa Blanca a través de un comunicado, aspira a impulsar un crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación.