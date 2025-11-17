El dólar bajó cinco días seguidos y tocó el precio más bajo en 30 días

El mercado cambiario mostró este lunes un movimiento moderado en el segmento de contado , acorde con la menor actividad del comercio exterior típica de esta época, y registró la quinta caída consecutiva del dólar . Con operaciones por USD 353,6 millones en el mercado spot , el tipo de cambio mayorista cerró en $1.387.

De esa forma, marcó el nivel más bajo desde el 15 de octubre . En la jornada, el dólar oficial descendió 16 pesos (1,1%) , acumulando en lo que va de noviembre una baja de 58 pesos , equivalente al 4% . El esquema de bandas cambiarias del BCRA estableció para hoy un techo de $1.504,48 (117,48 pesos o 8,5% por encima del mayorista) y un piso de $929,88 .

El dólar minorista registró este lunes una baja de 10 pesos (0,7%) , cerrando la venta en $1.415 según el Banco Nación , acumulando en noviembre un descenso de 50 pesos (4,1%) . Según datos del BCRA , en promedio las entidades financieras operaron la divisa a $1.422,09 para la venta y $1.371,20 para la compra.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos confirmó las negociaciones por un swap por 20 mil millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina.

La relativa estabilidad cambiaria se apoyó en la colocación de Obligaciones Negociables por parte de ocho empresas argentinas , que emitieron más de USD 3.000 millones en menos de un mes tras las elecciones .

Tecpetrol, compañía petrolera del conglomerado Techint, colocó deuda por USD 750 millones, mientras que YPF emitió USD 500 millones; Pluspetrol, USD 500 millones; Transportadora de Gas del Sur, USD 500 millones; Pampa Energía, USD 450 millones; y Edenor, USD 201 millones.

Bonos corporativos impulsan la dinámica de los dólares financieros

En el mercado doméstico, Banco Patagonia captó USD 47 millones, Banco Galicia USD 144 millones, Banco Comafi USD 38 millones y Mirgor USD 20 millones a través de bonos corporativos. Los dólares financieros siguen siendo los más costosos: el “contado con liquidación” operaba esta tarde en $1.485 (-0,5%), mientras que el dólar MEP se transaba a $1.445 (-0,6%).

“En un contexto donde las emisiones de bonos corporativos en el mercado internacional a rendimientos atractivos de 7,5%–8,5%, la demanda de dólar cable para suscribirlos estaría incrementándose. En otras palabras, los dólares deben convertirse de onshore a offshore, subiendo el canje. A su vez, a medida que se agranda el canje CCL–MEP, también lo hace el spread entre el CCL y spot", indicó Portfolio Personal Inversiones.

“El dólar mayorista continúa estable cerca de los $1.400 de la mano de la expectativa que despierta la oferta de divisas desde las emisiones corporativas, las cuales vienen captando una muy fuerte demanda y serían seguidas por colocaciones provinciales, como antesala al soberano”, señaló el economista Gustavo Ber.

“También viene resultando constructivo a nivel cambiario que el Gobierno se podría estar inclinado por comprar gradualmente dólares a medida que se eleve la demanda de dinero, entre otras estrategias a llevarse adelante a fin de avanzar con el objetivo de acumular reservas”, agregó el titular del Estudio Ber.

Después de abrir la jornada en $1.425, el dólar blue subió a $1.435 para la venta, registrando un incremento de cinco pesos en comparación con el cierre del viernes.