martes 18 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de noviembre de 2025 - 17:48
Economía.

El dólar bajó cinco días seguidos y tocó el precio más bajo en 30 días

El minorista cayó hasta los $1.415 según el Banco Nación, mientras que la cotización del dólar mayorista finalizó por debajo de los $1.400.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El dólar cayó por quinto día seguido.

El dólar cayó por quinto día seguido.

El mercado cambiario mostró este lunes un movimiento moderado en el segmento de contado, acorde con la menor actividad del comercio exterior típica de esta época, y registró la quinta caída consecutiva del dólar. Con operaciones por USD 353,6 millones en el mercado spot, el tipo de cambio mayorista cerró en $1.387.

Lee además
Mercados: vuelven a subir los bonos soberanos y empujan al riesgo país debajo de los 600 puntos.  
Economía.

Los bonos argentinos suben y el riesgo país se ubica debajo de los 600 puntos
Luis Caputo.
Convenio.

Luis Caputo: "Andá a dormir tranquilo, con el dólar no va a pasar nada"

De esa forma, marcó el nivel más bajo desde el 15 de octubre. En la jornada, el dólar oficial descendió 16 pesos (1,1%), acumulando en lo que va de noviembre una baja de 58 pesos, equivalente al 4%. El esquema de bandas cambiarias del BCRA estableció para hoy un techo de $1.504,48 (117,48 pesos o 8,5% por encima del mayorista) y un piso de $929,88.

Dólar
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos confirmó las negociaciones por un swap por 20 mil millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos confirmó las negociaciones por un swap por 20 mil millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina.

El dólar minorista retrocede tras la estabilidad en el mayorista

El dólar minorista registró este lunes una baja de 10 pesos (0,7%), cerrando la venta en $1.415 según el Banco Nación, acumulando en noviembre un descenso de 50 pesos (4,1%). Según datos del BCRA, en promedio las entidades financieras operaron la divisa a $1.422,09 para la venta y $1.371,20 para la compra.

La relativa estabilidad cambiaria se apoyó en la colocación de Obligaciones Negociables por parte de ocho empresas argentinas, que emitieron más de USD 3.000 millones en menos de un mes tras las elecciones.

Tecpetrol, compañía petrolera del conglomerado Techint, colocó deuda por USD 750 millones, mientras que YPF emitió USD 500 millones; Pluspetrol, USD 500 millones; Transportadora de Gas del Sur, USD 500 millones; Pampa Energía, USD 450 millones; y Edenor, USD 201 millones.

dólar
El precio del dólar

El precio del dólar

Bonos corporativos impulsan la dinámica de los dólares financieros

En el mercado doméstico, Banco Patagonia captó USD 47 millones, Banco Galicia USD 144 millones, Banco Comafi USD 38 millones y Mirgor USD 20 millones a través de bonos corporativos. Los dólares financieros siguen siendo los más costosos: el “contado con liquidación” operaba esta tarde en $1.485 (-0,5%), mientras que el dólar MEP se transaba a $1.445 (-0,6%).

“En un contexto donde las emisiones de bonos corporativos en el mercado internacional a rendimientos atractivos de 7,5%–8,5%, la demanda de dólar cable para suscribirlos estaría incrementándose. En otras palabras, los dólares deben convertirse de onshore a offshore, subiendo el canje. A su vez, a medida que se agranda el canje CCL–MEP, también lo hace el spread entre el CCL y spot", indicó Portfolio Personal Inversiones.

“El dólar mayorista continúa estable cerca de los $1.400 de la mano de la expectativa que despierta la oferta de divisas desde las emisiones corporativas, las cuales vienen captando una muy fuerte demanda y serían seguidas por colocaciones provinciales, como antesala al soberano”, señaló el economista Gustavo Ber.

Dolar

“También viene resultando constructivo a nivel cambiario que el Gobierno se podría estar inclinado por comprar gradualmente dólares a medida que se eleve la demanda de dinero, entre otras estrategias a llevarse adelante a fin de avanzar con el objetivo de acumular reservas”, agregó el titular del Estudio Ber.

Después de abrir la jornada en $1.425, el dólar blue subió a $1.435 para la venta, registrando un incremento de cinco pesos en comparación con el cierre del viernes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los bonos argentinos suben y el riesgo país se ubica debajo de los 600 puntos

Luis Caputo: "Andá a dormir tranquilo, con el dólar no va a pasar nada"

Luis Caputo habló sobre la flotación del dólar en la UIA: ¿Qué dijo?

Chubut bajo alerta roja y emergencia climática: fuertes vientos golpearon a la provincia

El pueblo de Salta lleno de naturaleza, historia y tradición que sorprende a todos

Lo que se lee ahora
Rafagas de viento en Chubut.
Video.

Chubut bajo alerta roja y emergencia climática: fuertes vientos golpearon a la provincia

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Madres de Jujuy video
Comunidad.

Realizan juntadas de madres en Jujuy: ya son más de 270

Bono de fin de año.
Paritarias.

Confirmaron el bono de fin de año para empleados estatales de Jujuy

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito
Insólito siniestro.

Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito

 Reunión de Paritarias (Foto de archivo)
Paritarias.

Ofrecen 2,5% de aumento a los gremios docentes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel