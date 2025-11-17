martes 18 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025 - 17:48
El pueblo de Salta lleno de naturaleza, historia y tradición que sorprende a todos

Dentro de las múltiples opciones turísticas que ofrece el norte argentino, Salta esconde un lugar poco explorado que conquista a quienes lo descubren.

Este lugar ofrece una experiencia única para quienes lo visiten.

Este lugar ofrece una experiencia única para quienes lo visiten.

El vínculo directo con la naturaleza suele ser uno de los mayores imanes para quienes viajan, ya que ofrece un clima ideal para relajarse y contemplar escenarios difíciles de encontrar en otros lugares. En ese terreno, Argentina sobresale por la variedad de espacios con estas cualidades, ideales para tus próximas escapadas.

San Antonio, una tierra de encanto y tradiciones.
En la provincia de Salta —reconocida por sus panorámicas impactantes— abundan los puntos turísticos clásicos, aunque también existen parajes menos transitados. Entre ellos aparece un lugar que, lejos de las multitudes, resalta por sumar a su tranquilidad un fuerte legado cultural y un pasado cargado de identidad local.

Este lugar ofrece una experiencia única para quienes lo visiten.

Dónde se ubica la Quebrada del Toro

La Quebrada del Toro está ubicada en territorio salteño, en el extremo noroeste argentino. Este corredor natural se despliega desde las inmediaciones de Campo Quijano hasta llegar a San Antonio de los Cobres, recorriendo un amplio valle de más de 100 kilómetros que se desarrolla junto a la cordillera andina.

La zona se distingue por su elevada altitud, un ambiente árido y un paisaje marcado por estructuras rocosas de enorme atractivo. En todo su trayecto aparecen poblados diminutos —entre ellos El Alisal, Chorrillos y Las Cuevas— donde aún se preservan costumbres ancestrales y la identidad cultural propia de los pueblos originarios del norte del país.

Dónde se ubica Quebrada del Toro.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Quebrada del Toro?

Una de las propuestas preferidas por quienes visitan la zona es subir al Tren a las Nubes, cuyo recorrido cruza la Quebrada del Toro rumbo a San Antonio de los Cobres. Durante el trayecto, los pasajeros pueden contemplar panoramas imponentes que combinan montañas, cursos de agua y pequeñas localidades que se aferran a las laderas.

Otra alternativa es explorar la región en vehículo o en bicicleta siguiendo la Ruta Nacional 51, un camino que invita a frenar en miradores naturales, curiosas formaciones rocosas y espacios de valor histórico.

La Quebrada del Toro se encuentra en la provincia de Salta.

Entre los puntos más relevantes figuran los petroglifos de Las Cuevas y los restos arqueológicos de Tastil, un antiguo poblado preincaico considerado uno de los centros indígenas más significativos del área.

El viaje por la Quebrada del Toro invita a sumarse a propuestas en plena naturaleza, desde caminatas por senderos de montaña hasta avistaje de fauna autóctona y capturas fotográficas de escenarios imponentes. A eso se suma la posibilidad de saborear platos tradicionales en las comunidades cercanas, donde los vecinos preparan recetas clásicas como tamales, empanadas salteñas y guisos característicos del norte.

Salta, que si hay algo que tiene son vistas encantadoras, también tiene destinos muy populares.

Cómo ir hasta Quebrada del Toro

Partiendo desde la capital salteña, se puede ingresar a la zona siguiendo la Ruta Nacional 51, un camino que demanda cerca de dos horas de viaje en auto para alcanzar el corazón de la quebrada. El trayecto acompaña el mismo corredor que utiliza el Tren a las Nubes, por lo que atraviesa escenarios serranos y ofrece la oportunidad de detenerse en balcones naturales y puntos de vista elevados.

Salta tiene un rincón no tan transitado que deja encantados a sus visitantes.

Otra alternativa es sumarse a circuitos turísticos que salen desde la ciudad de Salta y que suelen incluir paradas en lugares históricos como Tastil o en localidades de altura como San Antonio de los Cobres.

Quienes no cuenten con un vehículo propio pueden optar por servicios de transporte turístico o por los colectivos que enlazan Campo Quijano con los distintos asentamientos que se distribuyen a lo largo de la Quebrada del Toro.

