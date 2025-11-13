sábado 15 de noviembre de 2025

13 de noviembre de 2025 - 18:35
El pueblo con una reserva natural imponente y lleno de historia que impacta a los turistas

Sus calles adoquinadas y su arquitectura encantadora evocan con asombro a las ciudades europeas, generando un entorno de fantasía.

En pleno norte argentino, un atractivo pueblo se alza como un destino ideal para unas escapadas que sorprende a todos al evocar la esencia misma del Viejo Continente. Con calles adoquinadas, construcciones clásicas y una naturaleza que parece pintada, Villa Nogués se consolidó como un fragmento de Europa en tierras argentinas, ofreciendo historia pura.

Quienes deciden alejarse de los circuitos turísticos tradicionales terminan encontrando este encantador paraje, un lugar que seduce por su atmósfera singular y una estética que remite directamente a los pueblos europeos de antaño.

Este pequeño tesoro cautiva con su atmósfera distintiva.

Dónde queda Villa Nougués

Villa Nougués es una pequeña localidad situada en la provincia de Tucumán, al noroeste de la Argentina, emplazada a aproximadamente 10 kilómetros al suroeste de San Miguel de Tucumán, la capital provincial.

Este pueblo emerge como un rincón que desafía las expectativas de los visitantes.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Villa Nougués, pueblo del norte?

  • Adentrarse en la Reserva Natural Los Quebrachitos: ideal para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza, este espacio protegido cuenta con diversos circuitos para realizar caminatas y excursiones de trekking.
  • Visitar el Museo Histórico Jesuítico La Banda: ubicado en una antigua residencia perteneciente a los jesuitas, este museo alberga una valiosa muestra de piezas y documentos que relatan el pasado histórico de la zona.
  • Saborear la cocina regional: el pueblo dispone de acogedores restaurantes donde se pueden probar recetas típicas de Tucumán, reconocidas por su sabor genuino y la fusión de tradiciones culturales que las caracterizan.
El pueblo que parece salido de Europa en medio de Argentina.
  • Contemplar el paisaje desde las alturas: gracias a su emplazamiento sobre las laderas serranas, Villa Nougués ofrece postales naturales impresionantes y miradores únicos.
  • Recorrer el Jardín Botánico Carlos Thays: considerado uno de los sitios más emblemáticos de la localidad, este espacio fundado en 1902 conserva una amplia variedad de especies vegetales autóctonas y foráneas, convirtiéndose en un punto imperdible para los visitantes.
Cómo llegar a Villa Nougués

  • El recorrido comienza en Buenos Aires, tomando la Autopista Riccheri, que conecta con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, hasta incorporarse a la Autopista del Oeste (Ruta Nacional N°7) en dirección a Luján y posteriormente hacia San Nicolás.
  • Desde San Nicolás, continuar por la Ruta Nacional N°9 rumbo al noroeste, atravesando importantes ciudades como Rosario y Santa Fe, hasta alcanzar Córdoba.
  • A partir de allí, seguir por la Ruta Nacional N°9 hacia el norte hasta llegar a San Miguel de Tucumán, y finalmente dirigirse a Villa Nougués.

