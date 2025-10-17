Hace unas escapadas a este pueblo con tradiciones, festivales y arquitecturas increíbles

El norte de Argentina se perfila como un destino perfecto para descubrir lugares nuevos . Con una riqueza cultural notable , escenarios naturales impresionantes y una oferta variada, la zona brinda múltiples alternativas para unas escapadas . Entre sus joyas está La Poma , un pueblo que destaca por su historia fascinante y su entorno natural único .

Situado en la provincia de Salta , este destino combina paisajes de gran belleza con tradiciones ancestrales y una cocina típica que refleja la identidad local . Es ideal para quienes desean capturar escenarios fotogénicos mientras disfrutan de un equilibrio entre tranquilidad y aventura .

Este encantador poblado se localiza en los Valles Calchaquíes , a unos 194 kilómetros de la ciudad de Salta . Elevado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar , el lugar regala panoramas únicos de montañas y quebradas , perfecto para quienes buscan escapar del bullicio urbano.

Los Graneros, Patrimonio de la Humanidad, es uno de los tesoros naturales con los que cuenta el turismo del pueblo situado a más de 3.000 msnm.

Las rutas que llevan a La Poma se convierten en una experiencia de viaje por sí mismas , rodeadas de montañas majestuosas con tonos vibrantes que acompañan todo el trayecto. Cada tramo invita a hacer paradas frecuentes , contemplar el paisaje y capturar fotografías memorables .

Ubicado en la provincia de Salta, este hermoso lugar combina un entorno de belleza natural con costumbres ancestrales.

El Puente del Diablo y el volcán Los Gemelos son dos de los atractivos naturales más destacados a lo largo del trayecto, formando parte del imponente paisaje que rodea a La Poma. Estos puntos de interés convierten al pueblo en un destino ideal para el turismo de naturaleza y aventura, a la vez que permiten adentrarse en la cultura y tradiciones del norte argentino.

Escapadas: ¿Qué visitar y hacer en La Poma, Salta?

Recorrer La Poma ofrece una experiencia auténtica, repleta de actividades que acercan al viajero a la historia y costumbres locales. Una parada obligatoria es caminar por las calles de tierra de La Poma “vieja”, un sector cuya arquitectura original fue arrasada por el terremoto de 1930. Este área conserva la esencia de un asentamiento histórico, ofreciendo una mirada profunda sobre la vida tradicional y la construcción local de épocas pasadas.

El antiguo pueblo mágico del norte argentino que cuenta con un gran cantidad de atractivos.

Entre las festividades más importantes del lugar destaca la Fiesta Patronal de Santa Bárbara, que tiene lugar el cuarto domingo de noviembre. Durante esta celebración, el pueblo se llena de música, danzas y expresiones de devoción hacia su patrona. La jornada se convierte en un punto de encuentro que une a habitantes y visitantes, creando un ambiente de fe, tradición y alegría compartida.

Por otro lado, en enero, La Poma organiza el Festival de la Trucha, un evento que combina gastronomía y cultura y que atrae tanto a turistas como a residentes. Durante esta cita, se pueden disfrutar diferentes preparaciones de trucha, además de platos típicos como empanadas, locro y cabrito, acompañados por bebidas tradicionales como la chicha. La ocasión es perfecta para saborear la cocina local y sumergirse en la riqueza culinaria de la región.

La Poma y el Puente del Diablo.

Para los viajeros que disfrutan de la aventura al aire libre, el Puente del Diablo se presenta como un destino imperdible. Esta formación geológica alberga una caverna natural adornada con estalactitas, a través de la cual fluye un río, creando un paisaje realmente impresionante. Explorar sus recovecos mediante espeleología se convierte en una vivencia única, aunque se recomienda contar con guías especializados para garantizar la seguridad.

Por otro lado, quienes aprecian el folclore pueden descubrir en la zamba “La Pomeña” un homenaje a Eulogia Tapia, una figura emblemática de la localidad. Aún hoy, se pueden observar sus huellas en la zona, pastoreando cabras entre los cerros, recordando a los visitantes la conexión entre la música tradicional y el entorno natural de La Poma.

Cómo llegar a La Poma, Salta

La forma más práctica de llegar a La Poma es partir desde la ciudad de Salta. Desde allí, los visitantes pueden optar por alquilar un automóvil o tomar un colectivo con rumbo a los Valles Calchaquíes. El recorrido hacia el pueblo atraviesa parajes espectaculares, incluyendo la Quebrada del Toro, un tramo de caminos rodeados de montañas y formaciones rocosas de gran atractivo visual.

Aunque la travesía pueda parecer extensa, quienes la han realizado aseguran que cada kilómetro vale la pena. El desplazamiento se convierte en parte de la aventura misma, ofreciendo un adelanto de los paisajes y experiencias que esperan a quienes deciden explorar La Poma.