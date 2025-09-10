miércoles 10 de septiembre de 2025

10 de septiembre de 2025 - 17:25
Turismo.

El destino del norte con un desierto imponente: turismo, rally y cine para todos los turistas

Este impresionante terreno de arenas onduladas se despliega en Catamarca y se ha convertido en un destino muy buscado por los turistas.

Por  viajes Todo Jujuy
En el corazón del norte argentino se encuentra un rincón natural poco conocido que deslumbra a quienes lo visitan: las dunas del Tatón. Este escenario, conformado por extensas arenas moldeadas por el viento durante siglos, ofrece un paisaje árido de gran belleza ideal para tener en cuenta en tus próximas escapadas.

Quienes compartieron sus experiencias en internet describen el lugar con adjetivos como “impresionante” y “mágico”. Además, las dunas permiten disfrutar de actividades como el sandboard, una disciplina similar al esquí o snowboard, pero sobre la arena.

Donde quedan las dunas del Tatón, el desierto "mágico"

Según el portal La Ruta Natural, este rincón ofrece una vivencia que combina exploración, contemplación y un contacto directo con la naturaleza, lejos del turismo masivo y de las aglomeraciones. Uno de sus atractivos más notables es el tono dorado que adquieren las dunas bajo la luz del sol, resaltando las curvas del terreno al amanecer y al atardecer.

Este vasto mar de arena, formado por la acción del viento a lo largo de los años, se extiende en el departamento de Tinogasta, a unos 25 kilómetros de Fiambalá.

Quienes visitan este paraje catamarqueño hallan un entorno sereno, perfecto para practicar actividades al aire libre y disfrutar de experiencias auténticas en plena naturaleza.

Escapadas: ¿Qué actividades se pueden realizar en las dunas del Tatón?

Entre las experiencias disponibles destaca el sandboarding, una actividad que permite deslizarse por las dunas sin que la masiva afluencia de visitantes haya alterado el entorno natural. Además, se ofrecen recorridos en vehículos 4x4, ideales para explorar cada recoveco de este terreno singular.

Para quienes prefieren un plan más sosegado, hay alternativas pensadas para la tranquilidad y el descanso. El paisaje invita a la reflexión y a disfrutar del entorno con calma, lejos del ruido típico de los destinos turísticos tradicionales. Cada visita puede adaptarse a los gustos y ritmo de cada persona.

Un espacio perfecto para películas y deportes

El singular entorno de Tatón ha llamado la atención de organizadores de competencias deportivas y de equipos de producción audiovisual. Cada temporada, este desierto de arenas doradas se convierte en un escenario perfecto para pruebas de rally, debido a la dificultad y complejidad de su terreno.

Entre los eventos más destacados figura el rally Dakar, que en varias ediciones incorporó estas dunas a su trazado, consolidando su reconocimiento internacional como uno de los desafíos más atractivos para pilotos y escuderías.

Más allá del ámbito deportivo, Tatón captó el interés de la industria audiovisual. Su parecido con desiertos de otras partes del mundo, sumada a su fácil acceso y la variedad de paisajes, lo ha transformado en un set natural muy cotizado.

Por esta razón, múltiples productoras, tanto argentinas como extranjeras, recurren a este lugar para filmar comerciales, documentales y películas.

