Ni Jujuy ni Salta: el destino ideal con aguas termales para relajar y reponer las energías

Ubicadas a tan solo 38 kilómetros de la ciudad de Mendoza, las Termas de Cacheuta se han convertido en uno de los rincones favoritos para quienes buscan combinar relax, naturaleza y buena gastronomía. Rodeadas por la Cordillera de los Andes y a orillas del río Mendoza, este complejo termal ofrece un entorno único que lo vuelve ideal para una de las tantas y variadas escapadas de fin de semana o unas mini vacaciones.

Termas de Cacheuta - Mendoza Termas de Cacheuta - Mendoza Beneficios de las aguas termales Las aguas de Cacheuta son reconocidas por su alto contenido mineral. Con temperaturas que oscilan entre los 35° y 50° grados, se utilizan para mejorar la circulación, aliviar dolores musculares y articulares, además de favorecer la relajación y el bienestar general. Las piletas naturales construidas en piedra, algunas al aire libre y otras semicubiertas, permiten disfrutar de estos beneficios en contacto directo con la naturaleza.

Actividades para todos los gustos Además de las piletas termales, el complejo cuenta con circuitos de hidroterapia, duchas de presión y saunas naturales dentro de grutas de vapor. Para los más aventureros, la zona ofrece actividades como senderismo, trekking por los cerros cercanos y rafting en el río Mendoza. El Parque de Agua Termal, por su parte, es una opción muy elegida por familias, con toboganes y sectores pensados para los más chicos.

Termas de Cacheuta - Mendoza Termas de Cacheuta - Mendoza Gastronomía con identidad mendocina Otro de los atractivos de Cacheuta es su propuesta gastronómica. El restaurante del complejo ofrece un buffet criollo con parrilla libre, donde se destacan carnes asadas al estilo mendocino, empanadas, guisos regionales y verduras de la huerta. Todo esto acompañado por vinos de la región, que suman un plus a la experiencia.

Más allá de las termas Quienes se acerquen a Cacheuta también pueden recorrer los paisajes de Potrerillos, un valle cercano con un imponente espejo de agua ideal para deportes náuticos o simplemente para relajarse en la costa. La Ruta Provincial 82, que conecta Mendoza con la zona, ofrece miradores naturales que regalan postales de ensueño. Un clásico de las escapadas argentinas Las Termas de Cacheuta se consolidan año tras año como un clásico para quienes visitan Mendoza. Con su mezcla de aguas curativas, vistas cordilleranas, gastronomía típica y propuestas de aventura, representan una de las escapadas más completas que se pueden realizar dentro de Argentina.

