Ni Salta, ni Mendoza: hace unas escapadas a este pueblo que tiene un tesoro único de la naturaleza

Aunque la Patagonia ofrece vistas icónicas y los Andes imponen con su grandeza, Argentina guarda lugares con un encanto único que aún esperan ser explorados. En la región norte , hay un pueblo que funciona como un verdadero oasis natural , un santuario ideal para quienes desean unas escapadas que conecten con la esencia más auténtica de la naturaleza .

Turismo. Ni Jujuy, ni Chaco: hace unas escapadas a este pueblo considerado entre "los más lindos del mundo"

Este rincón, todavía casi intacto, guarda uno de los humedales más extensos de Sudamérica , a pesar de que la zona ofrece numerosos lugares de interés reconocidos. Sus lagunas transparentes , rodeadas de una biodiversidad excepcional , regalan un espectáculo tanto visual como sonoro que no tiene comparación.

La fauna local , con aves y mamíferos únicos , encuentra en este ecosistema el refugio ideal para desarrollarse. Para quienes buscan una aventura genuina , lejos del bullicio y de las rutas turísticas masivas, este destino resulta irresistible, ofreciendo una experiencia de tranquilidad y conexión con la naturaleza que permanece en la memoria.

La gran diversidad de animales en la zona hace a Bañado la Estrella mucho más atractivo.

En la zona noroeste de Formosa se encuentra el imponente Bañado La Estrella , un humedal que se posiciona como el segundo más grande del país , solo detrás de los Esteros del Iberá , considerados un ícono de la naturaleza argentina. Este tesoro ecológico , declarado una de las Maravillas Naturales de Argentina , deslumbra por su belleza excepcional y su riqueza biológica .

Con alrededor de 400 mil hectáreas, el territorio combina lagunas cristalinas, palmares extensos y los sorprendentes “champales”, bosques inundados cubiertos de enredaderas que crean un panorama único. Al caer la tarde, los colores del cielo reflejados en el agua transforman el paisaje en un auténtico paraíso, ideal para quienes buscan fotografía, contemplación y una conexión profunda con la naturaleza.

Este pueblo formoseño tiene diversos atractivos.

El Bañado La Estrella sobresale también por su abundante vida silvestre. No es raro encontrarse con carpinchos, yacarés, boas curiyú y una extensa diversidad de aves, lo que convierte al área en un destino ideal para el ecoturismo y la observación de fauna.

Los visitantes pueden sumergirse en este refugio natural a través de safaris fotográficos o recorridos guiados, explorando y descubriendo los secretos de uno de los humedales más vastos de Sudamérica.

Escapadas: qué conocer y visitar en Bañado La Estrella, en Formosa

El Bañado La Estrella va más allá de ser simplemente un humedal: se trata de un entorno natural donde la riqueza biológica convive con la herencia cultural de la región.

Con múltiples formas de recorrerlo y vincularse con su ambiente, esta joya de Formosa brinda experiencias que permiten explorar sus paisajes, admirar su fauna y sumergirse en las tradiciones locales. A continuación, te presentamos los sitios y vivencias imprescindibles que no podés dejar de disfrutar durante tu visita.

Cómo llegar y moverse por Bañado La Estrella.

Fortín La Soledad: la puerta de entrada al paraíso natural

La entrada principal al Bañado La Estrella se realiza desde Fortín La Soledad, un pequeño asentamiento situado a 65 kilómetros de Las Lomitas por la ruta provincial 32, un sendero de tierra que permite adentrarse en la esencia auténtica de la región. Desde allí, los viajeros pueden contratar recorridos guiados por el humedal, que incluyen paseos en canoa o lancha, cabalgatas y caminatas acompañadas por los habitantes locales.

Además de las excursiones, Fortín La Soledad ofrece opciones de alojamiento para pasar la noche y propuestas gastronómicas que permiten disfrutar de la cocina regional después de un día de aventura y exploración.

El Vertedero: acceso rápido y un gran punto de avistamiento

Otro punto destacado para recorrer el Bañado La Estrella es El Vertedero, un área de fácil acceso situada a 45 kilómetros de Las Lomitas. Por la ruta provincial 28, completamente asfaltada y apta para el turismo, se llega a este sector, donde una infraestructura hidrovial permite controlar y regular el flujo de agua del humedal.

En Argentina, este pueblito guarda un tesoro de la naturaleza que no te podés perder.

Este espacio resulta perfecto para el avistaje de aves y para disfrutar de actividades como la pesca recreativa. Es una alternativa ideal para quienes desean una experiencia directa y rápida, en pleno contacto con la naturaleza y la vida silvestre del lugar.

Tradiciones y cultura: un encuentro con comunidades originarias

Más allá de su esplendor natural, el Bañado La Estrella brinda la oportunidad de sumergirse en las tradiciones de los pueblos originarios de la zona. Tanto en Fortín La Soledad como en los alrededores de la ruta provincial 28, los visitantes pueden recorrer senderos acompañados por la comunidad pilagá Campo del Cielo.

Estas vivencias permiten establecer una conexión profunda con la historia local y comprender la relación ancestral que estas comunidades mantienen con el río Pilcomayo y el entorno natural que las rodea.

Embed

Cómo llegar y moverse por Bañado La Estrella

Para llegar al Bañado La Estrella, el primer paso es arribar a Las Lomitas, ubicada a 300 kilómetros de la ciudad de Formosa por la ruta nacional 81, una vía asfaltada y en buen estado. Desde allí, los visitantes pueden acceder al humedal a través de dos puntos principales: Fortín La Soledad y El Vertedero.

Quienes no dispongan de vehículo propio pueden utilizar el servicio de ómnibus que conecta Formosa capital con Las Lomitas, facilitando así el ingreso a este paraíso natural.

Además, existen excursiones organizadas por operadores turísticos tanto desde Formosa capital como desde Resistencia, en Chaco, ideales para quienes buscan una experiencia guiada, cómoda y completa, que permita descubrir con facilidad los paisajes, la fauna y la riqueza del Bañado La Estrella.