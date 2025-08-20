Ni Jujuy, ni Chaco: hace unas escapadas a este pueblo considerado entre "los más lindos del mundo"

Este es el pueblo argentino que se ganó un lugar entre los más lindos del mundo.

Muchos argentinos aprovechan los días libres para organizar escapadas completas que combinen paisajes naturales, patrimonio cultural y tranquilidad . Entre la vasta oferta turística del país, existen pequeños rincones que destacan por su encanto propio y brindan vivencias únicas lejos del ruido de las ciudades.

Con el objetivo de dar visibilidad a estos destinos , cada año la Organización Mundial del Turismo (ONU turismo) promueve el concurso internacional “Best Tourism Villages” . Este programa busca premiar a los pueblos que sobresalen por su compromiso con la sostenibilidad, la conservación cultural y la calidad de la experiencia turística .

En la edición más reciente, un pueblo del norte de Argentina consiguió destacarse como uno de los más atractivos a nivel mundial. Aunque no forma parte de los circuitos turísticos convencionales ni es ampliamente reconocido, su encanto atrapa a quienes se animan a conocerlo . Entre cerros imponentes, historia palpable y tradiciones artesanales que conmueven , este pequeño tesoro salteño se consolidó como un destino imprescindible dentro del país.

Enclavado en el corazón de los Valles Calchaquíes , Seclantás es un pueblo pequeño y atractivo del departamento de Molinos , en el suroeste de la provincia de Salta . Con una comunidad reducida , paisajes imponentes y una herencia cultural profunda , este destino recibió reconocimiento internacional como uno de los más bellos del mundo y forma parte del exclusivo grupo de los “Lugares Mágicos de Salta” .

La geografía del pueblo se destaca por sus cerros rojizos, sus cardones centenarios y sus ríos de montaña que surcan los valles.

El trayecto hasta el lugar constituye, por sí mismo, una experiencia única. Desde la capital provincial, se llega por la histórica Ruta Nacional 40, cruzando localidades como Cachi y Molinos, en un recorrido lleno de paisajes fascinantes y naturaleza impactante. Otra opción es partir desde Cafayate, combinando vistas espectaculares y sitios de interés en un solo viaje memorable.

Además, Seclantás se ubica cerca de otros atractivos turísticos del norte salteño, como la Laguna de Brealito, las Cuevas de Acsibi, San Carlos y Angastaco, lo que facilita diseñar un recorrido completo por la región.

El paisaje del pueblo llama la atención por sus cerros de tonalidad rojiza, los cardones centenarios y los ríos de montaña que atraviesan los valles. Situado a más de 2.000 metros de altura, Seclantás está rodeado de una naturaleza imponente, con formaciones rocosas milenarias y panoramas que parecen extraídos de un cuadro. Muy cerca, la Laguna de Brealito ofrece un espectáculo natural único, con flamencos, pejerreyes y un entorno de origen volcánico que cautiva a los visitantes.

La oferta turística de Seclantás combina variedad y encanto. Los visitantes pueden recorrer el Camino de los Artesanos, explorar talleres textiles, ascender al Cerro del Vía Crucis o emprender excursiones en 4x4 hacia rincones escondidos como las formaciones de Acsibi.

También se pueden visitar bodegas familiares que producen vinos artesanales y mistela, degustar comida típica como empanadas, tamales y dulces caseros, y participar en experiencias de turismo rural comunitario, especialmente en la zona de Brealito.

La cultura local constituye uno de los mayores tesoros del pueblo. Reconocido como la “cuna del poncho salteño”, Seclantás conserva viva la tradición textil a través de telares criollos, donde artesanos y artesanas elaboran piezas únicas utilizando técnicas ancestrales. Varios de estos maestros han recibido reconocimiento por su aporte al patrimonio cultural de la región.

En este contexto, cobran protagonismo las celebraciones religiosas, como las fiestas patronales dedicadas a la Virgen del Carmen, mientras que la arquitectura colonial, con antiguas casas de adobe y galerías profundas, refuerza el vínculo con la historia.

Muchos describen a Seclantás como un pueblo detenido en el tiempo. Su trazado irregular, las construcciones tradicionales, la ausencia de grandes cadenas turísticas y el ritmo de vida pausado consolidan esta sensación. Es un lugar donde todo transcurre con calma, en sintonía con la naturaleza y las costumbres locales, conservando una autenticidad que pocos destinos logran sostener.

Optar por Seclantás significa optar por un modo de viajar distinto: más reflexivo, atento a lo esencial y en contacto directo con la esencia del lugar. Es adentrarse en una vivencia intensa donde la naturaleza impresionante, la riqueza cultural y la hospitalidad auténtica se combinan. Este pequeño rincón del norte salteño, sin recurrir a artificios, logra conquistar a quienes se animan a explorarlo.