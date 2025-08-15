Ni Chaco, ni Jujuy: hace unas escapadas a este pueblo que sorprende con su suelo rojo

El pueblo del norte que tiñe el suelo de rojo por sus pimientos.

Para quienes estén planificando unas vacaciones o quieran aprovechar un fin de semana largo para unas escapadas, Argentina ofrece una gran variedad de destinos turísticos que se adaptan a todos los gustos. Entre ellos, una excelente opción es Payogasta, en Salta.

Este pequeño poblado, con cerca de 400 habitantes, se encuentra a lo largo de la famosa Ruta 40, que atraviesa el país de sur a norte. Es especialmente conocido por sus llamativos suelos rojizos, resultado de la abundante producción de pimientos. Quienes visiten la zona hacia fines de otoño podrán ver los cerros cubiertos de pimientos secándose al sol.

Payogasta, el pueblo del impactante piso rojo. No se trata de un destino que se visite por casualidad: los viajeros pueden deleitarse con sus arroyos de aguas transparentes y con las impresionantes panorámicas de los cerros que rodean la localidad. El pueblo ofrece varios puntos de interés para recorrer y, como dato histórico, es el lugar de nacimiento de Victorino De la Plaza, quien fuera Presidente de la Nación.

Dónde queda Payogasta, Salta Se trata de un pequeño poblado del departamento de Cachi, en Salta, situado en el kilómetro 4.520 de la Ruta Nacional 40, a 15 km al norte de Cachi, a 147 km de la ciudad de Salta y a 1.600 km de Buenos Aires. Está enclavado en pleno Valle Calchaquí, en el corazón del Parque Nacional Los Cardones, a 2.596 metros sobre el nivel del mar. El asentamiento, reducido en tamaño, posee unas pocas calles en las que sobresalen varias edificaciones históricas.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Payogasta, Salta? Otoño es la mejor época para apreciar el intenso rojo del suelo de pimientos. Pese a su pequeñez, Payogasta tiene varias atracciones: Parque Nacional Los Cardones : resguarda variados ecosistemas , destacando especialmente los enormes y centenarios cardones que caracterizan la zona .

: resguarda variados , destacando especialmente los enormes y centenarios que caracterizan la . Piedra del Molino : mirador ubicado a 3.348 metros sobre el nivel del mar , considerado un punto emblemático de la historia local . Se sitúa antes de acceder al valle por la recta del Tin Tin .

: ubicado a , considerado un de la . Se sitúa antes de acceder al por la . Valle Encantado : el acceso se encuentra en el km 62 de la Ruta Provincial Nº33 . Altura : 3.225 msnm . El ingreso de vehículos es restringido y el sendero peatonal tiene 4 km de extensión , con un recorrido estimado de 2 horas .

: el se encuentra en el de la . : 3.225 . El es restringido y el tiene 4 , con un de 2 . Ojo de Cóndor : localizado en el km 80 , sobre la recta del Tin Tin , en la Ruta Provincial 33 .

: localizado en el , sobre la , en la . Camino del Pasado: entrada ubicada en el km 90 de la recta del Tin Tin (Ruta Provincial 33). La caminata completa dura aproximadamente 20 minutos. Payogasta, parada obligatoria en la Ruta 40. Secaderos de pimientos : la zona se destaca por la producción de pimientos destinados a la elaboración de pimentón y otras especias , constituyendo una de sus principales actividades económicas . Entre febrero y mayo , los frutos se tienden al sol para su secado, generando un paisaje pintoresco teñido de rojo sobre extensas superficies . Este proceso requiere varios días de exposición solar antes de transformarlos en pimentón .

: la se destaca por la destinados a la elaboración de y otras , constituyendo una de sus principales . Entre , los frutos se tienden al para su secado, generando un teñido de sobre extensas . Este proceso requiere varios de exposición antes de transformarlos en . Recta del Tin Tin: tramo de unos 20 kilómetros de la Ruta Provincial 33, trazado en línea recta y rodeado de majestuosos cardones y cerros que ofrecen panorámicas espectaculares. Este sector cruza el Parque Nacional Los Cardones, por lo que se aconseja conducir con cuidado debido al posible cruce de fauna silvestre. Cómo llegar a Payogasta, Salta. La Cuesta del Obispo: se trata de una ruta de montaña sinuosa con curvas y barrancos, integrada a la Ruta Provincial 33. Su extensión supera los 25 kilómetros y es reconocida como uno de los trayectos más atractivos y panorámicos del norte argentino. Este recorrido panorámico arranca en la Quebrada del Escoipe, a 2.000 metros sobre el nivel del mar, y culmina en Piedra del Molino, a 3.348 metros. Es un trayecto que merece ser disfrutado con calma, respetando las señales viales y los límites de velocidad establecidos. Escapada a un pueblo de Salta donde secan pimientos bajo el sol. Cómo llegar a Payogasta, Salta Desde la ciudad de Salta, se debe seguir por la Ruta Nacional 68 hasta llegar a Chicoana, y luego continuar por la atractiva Ruta Provincial 33, que cruza la Quebrada del Escoipe, la emblemática Cuesta del Obispo y la famosa Recta del Tintín. Este trayecto puede recorrerse tanto en auto como en micro. Por otro lado, el desplazamiento desde Buenos Aires hacia Salta se puede realizar en auto, con un tiempo aproximado de 20 horas, en micro de larga distancia o en avión, con un vuelo que dura poco más de dos horas.

