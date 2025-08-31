domingo 31 de agosto de 2025

31 de agosto de 2025 - 09:35
Alerta amarilla

Alerta amarilla en Jujuy por vientos de hasta 100 km por hora para este domingo: en qué zonas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por fuertes vientos que afectarán a la provincia.

Por  Verónica Pereyra
Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy: cómo va a estar el fin de semana

Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy: cómo va a estar el fin de semana

El pronóstico para este domingo 31 de agosto en San Salvador de Jujuy anticipa una jornada agradable y sin sobresaltos. La temperatura mínima será de 12 grados, mientras que la máxima alcanzará los 23 grados, con un cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvias.

Los vientos en la capital se presentarán leves, con predominio del sector oeste-noroeste, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y estable, ideal para actividades al aire libre.

image

La advertencia incluye localidades como Susques, Rinconada, Cochinoca y parte de Humahuaca, donde se recomienda extremar las precauciones, especialmente al circular por rutas de altura o al realizar actividades al aire libre.

El SMN sugiere asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar exponerse prolongadamente en zonas descampadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

image

En contraste, en San Salvador de Jujuy y alrededores, el domingo se perfila como un día primaveral y estable, marcado por temperaturas templadas, brisas suaves y condiciones meteorológicas favorables.

