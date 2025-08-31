Alerta amarilla en Jujuy por vientos de hasta 100 km por hora para este domingo: en qué zonas

Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy: cómo va a estar el fin de semana

El pronóstico para este domingo 31 de agosto en San Salvador de Jujuy anticipa una jornada agradable y sin sobresaltos. La temperatura mínima será de 12 grados, mientras que la máxima alcanzará los 23 grados, con un cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvias.

Los vientos en la capital se presentarán leves, con predominio del sector oeste-noroeste, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y estable, ideal para actividades al aire libre.

¿En que zonas rige alerta amarilla? No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por vientos fuertes para sectores de la Puna y la Cordillera de la provincia. Según el organismo, en esas áreas podrían registrarse ráfagas que superen los 100 kilómetros por hora, con la posibilidad de reducción de visibilidad por polvo en suspensión.

image La advertencia incluye localidades como Susques, Rinconada, Cochinoca y parte de Humahuaca, donde se recomienda extremar las precauciones, especialmente al circular por rutas de altura o al realizar actividades al aire libre.

El SMN sugiere asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar exponerse prolongadamente en zonas descampadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales. image En contraste, en San Salvador de Jujuy y alrededores, el domingo se perfila como un día primaveral y estable, marcado por temperaturas templadas, brisas suaves y condiciones meteorológicas favorables.

