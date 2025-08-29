Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy: cómo va a estar el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para la jornada del sábado 30 y domingo 31 de agosto en sectores de la provincia de Jujuy. La advertencia rige para la Puna de Susques y para las zonas de la Cordillera de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques , donde se esperan fuertes vientos y presencia de viento zonda.

El nivel amarillo implica que la población debe mantenerse informada , ya que estos fenómenos pueden generar riesgos puntuales, sobre todo en actividades al aire libre y en la circulación por rutas de altura.

En la Puna, la alerta se mantendrá durante gran parte del sábado, mientras que en la zona cordillerana también se prevé actividad durante la tarde del domingo.

En la capital provincial y alrededores, el tiempo se mantendrá más estable, sin alertas meteorológicas. Para este viernes 29 de agosto , la jornada comenzó despejada, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C de mínima y 25°C de máxima .

De acuerdo al pronóstico extendido, el sábado se presentará con una mínima de 9°C y una máxima que trepará hasta los 28°C, mientras que el domingo las marcas descenderán levemente, con 9°C de mínima y 18°C de máxima.

El fin de semana: sol y algunas nubes

El sábado predominará el sol en horas de la mañana, aunque hacia la tarde y noche se espera nubosidad variable. El domingo, en cambio, será más fresco y con cielo mayormente nublado, lo que marcará un contraste respecto al día anterior.

En síntesis, el fin de semana se presentará agradable en los valles, aunque con condiciones de viento en la zona de la Puna y la Cordillera que motivaron la alerta del SMN.