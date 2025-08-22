viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 09:39
Frontera.

Con alertas de fuertes vientos en la cordillera, así está el Paso de Jama hoy viernes 22 de agosto

En este viernes 22 de agosto el Paso de Jama se encuentra abierto, con recomendaciones por alertas desde el Servicio Chileno por fuertes vientos.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Zona fronteriza Argentina-Chile

Zona fronteriza Argentina-Chile

Captura de pantalla 2025-08-22 084344
Estado de transitabilidad de Paso de Jama: horarios habilitados y observaciones

Considerando el reporte emitido por Seguridad Vial de la Provincia, este viernes 22 de agosto, el Paso de Jama está habilitado con máxima precaución en ambos sentidos.

  • Clima: = despejado con vientos leves
  • Temperatura: = -1° c

Boletín meteorológico de Chile

Situación: A las 07:00 horas de hoy viernes 22 de agosto 2025

Viento fuerte en la zona norte, con la probabilidad de tormentas de arena.

Desde la región de Antofagasta hasta el extremo norte del país se observa cielo mayormente cubierto en costa y despejado en el interior; mientras que, el tramo norte de la región de Atacama se observa con cielo cubierto en costa y secano, el interior presenta cielo despejado. Desde el tramo de la región de Coquimbo hasta la región de Aysén predomina el cielo con abundante nubosidad con precipitaciones de variada intensidad; y nevadas en precordillera en la zona centro del país. En el extremo austral se observa cielo nublado. Finalmente; en la zona insular, Rapa Nui presenta cielo nublado, el archipiélago Juan Fernández se aprecia cielo cubierto a nublado; en tanto que, la península Antártica reporta cielo cubierto y ventisca con viento de 70 Km/h.

Extremo Norte de Chile

Se espera que entre las regiones de Arica-Parinacota y Antofagasta se presente mayormente nublado en los sectores costeros, con viento de hasta 50 km/h durante la tarde, mientras que los sectores de pampa, valles y precordillera se mantendrán con cielo despejado, pero con viento intenso, que en algunos sectores alcanzará los 80 km/h, favoreciendo el levantamiento de polvo y arena. Los sectores cordilleranos tendrán viento de hasta 100 km/h. En la región de Atacama, por su parte, espera abundante nubosidad en sectores costeros, mientras que sectores de valles oscilaran entre nubosidad parcial y nublado. El tramo sur de esta región tendrá precipitaciones débiles en localidades como Huasco y Vallenar.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy

Rige alerta amarilla para Jujuy con ráfagas de hasta 100km/h: en qué zonas y hasta cuándo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por vientos fuertes que afectará a gran parte de la provincia de Jujuy desde este viernes 22 de agosto y que se mantendrá vigente durante el sábado 23 y el domingo 24 de agosto.

Horarios habilitados en Argentina y Chile

-Paso Fronterizo Paso de Jama - Argentina: de 09:00 hasta 19:00 hora argentina

-Paso Fronterizo Paso de Jama - Chile: de 08:00 hasta 18:00 hora chilena

Ubicación geográfica y clima

El Paso de Jama se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Jujuy (sobre el limite internacional Argentino - Chileno). El mismo comunica a Chile con la Argentina a través del Corredor Bioceánico Atlántico - Pacífico, uniendo El Paraje Jama (Argentina) que cuenta con 160 habitantes y San Pedro de Atacama (Chile) de 5.200 habitantes.

  • Datos del lugar: 23º 14’ 15” Latitud Sur - 67º 01’ 35” Longitud Oeste
  • Relieve: montaña
  • Altura: 4.200 metros
  • Clima: frío seco
  • Temperatura extrema en verano: -5º bajo cero de noche y 15º durante el día
  • Temperatura extrema en invierno: -20º bajo cero durante la noche y 5º durante el día.
Autoridades de control en Argentina

  • Seguridad: Gendarmería Nacional Argentina, Escuadrón 3 Jujuy.
  • Migraciones: Personal de la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Jujuy).
  • Aduana: Dirección General de Aduanas (Delegación Jujuy).
  • Transporte: Gendarmería Nacional Argentina (convenio STN - GNA).
  • Fito-zoosanitario: Gendarmería Nacional Argentina (de aplicación conforme a las Leyes Nacionales Vegetal - Animal).

Combustible en el Paso de Jama

La estación de servicio más cercana al Paso de Jama, en territorio argentino, donde se puede cargar combustible es en Susques. También hay una estación de servicio en el propio paso, en el límite con Chile, que es la última estación YPF del lado argentino.

Distancia desde Susques hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama

La distancia por ruta desde Susques, Jujuy, hasta el Complejo Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en coche de alrededor de 1 hora y 20 minutos. Este tramo corresponde a la Ruta Nacional Nº 52, que está asfaltada y en buenas condiciones, y conecta directamente Susques con el paso fronterizo ubicado a una altitud de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.

La distancia desde San Pedro de Atacama, Chile, hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 2 horas y 14 minutos. La ruta está asfaltada y en buenas condiciones, siendo la principal conexión entre el norte de Chile y Argentina a través de este paso andino.

