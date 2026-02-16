El NOA bajo alerta por calor extremo: todos los detalles

El norte argentino atraviesa un período de alerta por temperaturas extremas, según el sistema de advertencias sanitarias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advierte sobre riesgos para la salud en varias provincias de la región.
Cabe mencionar que el mapa oficial muestra niveles de alerta que van desde moderados hasta extremos, con impacto potencial incluso en personas sanas.
Qué significan los niveles de alerta por calor
El SMN clasifica las temperaturas extremas según su efecto en la salud:
Nivel rojo: efecto alto a extremo. Las condiciones son muy peligrosas y pueden afectar a toda la población, incluso a personas sin factores de riesgo.
Nivel naranja: efecto moderado a alto. Las temperaturas pueden resultar muy peligrosas, especialmente para grupos vulnerables.
Nivel amarillo: efecto leve a moderado. Existe riesgo principalmente para niños, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.
Nivel verde: sin impacto sanitario significativo.
Este sistema no solo mide el calor en sí, sino su persistencia y la combinación con otros factores como humedad y temperatura nocturna, variables que influyen directamente en el estrés térmico del cuerpo.
Las advertencias sanitarias se emiten cuando las condiciones térmicas pueden provocar efectos como deshidratación, golpes de calor, agotamiento físico y descompensaciones cardiovasculares. Estos cuadros pueden agravarse rápidamente si no se toman medidas preventivas.
Los especialistas recomiendan:
Mantenerse hidratado constantemente.
Evitar la exposición al sol en horas centrales.
Reducir actividad física intensa.
Priorizar ambientes ventilados o refrigerados.
El riesgo aumenta en zonas urbanas densamente pobladas, donde el efecto de “isla de calor” eleva aún más la temperatura ambiente.