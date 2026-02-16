lunes 16 de febrero de 2026

16 de febrero de 2026 - 20:45
Aviso.

El NOA bajo alerta por calor extremo: todos los detalles

Rige un alerta por calor extremo en el NOA emitido por el SMN. Advierten riesgos para la salud incluso en personas sanas. En Jujuy, además, rige un aviso por tormentas fuertes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
calor extremo temperaturas

El norte argentino atraviesa un período de alerta por temperaturas extremas, según el sistema de advertencias sanitarias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advierte sobre riesgos para la salud en varias provincias de la región.

Cabe mencionar que el mapa oficial muestra niveles de alerta que van desde moderados hasta extremos, con impacto potencial incluso en personas sanas.

Qué significan los niveles de alerta por calor

El SMN clasifica las temperaturas extremas según su efecto en la salud:

  • Nivel rojo: efecto alto a extremo. Las condiciones son muy peligrosas y pueden afectar a toda la población, incluso a personas sin factores de riesgo.
  • Nivel naranja: efecto moderado a alto. Las temperaturas pueden resultar muy peligrosas, especialmente para grupos vulnerables.
  • Nivel amarillo: efecto leve a moderado. Existe riesgo principalmente para niños, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.
  • Nivel verde: sin impacto sanitario significativo.

Este sistema no solo mide el calor en sí, sino su persistencia y la combinación con otros factores como humedad y temperatura nocturna, variables que influyen directamente en el estrés térmico del cuerpo.

mapa_temp_extremas
Alerta por temperatuas extremas en el NOA - 16 de febrero de 2026

Las advertencias sanitarias se emiten cuando las condiciones térmicas pueden provocar efectos como deshidratación, golpes de calor, agotamiento físico y descompensaciones cardiovasculares. Estos cuadros pueden agravarse rápidamente si no se toman medidas preventivas.

Los especialistas recomiendan:

  • Mantenerse hidratado constantemente.
  • Evitar la exposición al sol en horas centrales.
  • Reducir actividad física intensa.
  • Priorizar ambientes ventilados o refrigerados.

El riesgo aumenta en zonas urbanas densamente pobladas, donde el efecto de “isla de calor” eleva aún más la temperatura ambiente.

Tormentas fuertes en Jujuy: otro alerta vigente

Mientras rige la advertencia por calor en gran parte del norte, Jujuy también se encuentra bajo alerta meteorológica por tormentas intensas en diez departamentos: Dr. Manuel Belgrano, Tumbaya, Tilcara, Valle Grande, Humahuaca, Cochinoca, Yavi, Santa Catalina, Rinconada y Susques.

El pronóstico anticipa fenómenos como:

  • lluvias intensas en períodos cortos (30 a 50 mm),
  • ráfagas de hasta 80 km/h,
  • caída de granizo,
  • fuerte actividad eléctrica.

En sectores de la Puna y zonas de altura, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o granizo, lo que complica la circulación en rutas de montaña.

Las autoridades recomiendan seguir los informes oficiales y extremar precauciones, especialmente en áreas con antecedentes de anegamientos o crecidas repentinas.

Alerta meteorológico

