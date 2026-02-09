martes 10 de febrero de 2026

9 de febrero de 2026 - 20:47
Riesgos.

Cómo cuidarte cuando usás apps de citas para no caer en estafas o extorsiones

El caso del soldado extorsionado por una banda que operaba desde cárceles bonaerenses volvió a poner en agenda los peligros de las apps de citas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
App de citas (foto ilustrativa).

App de citas (foto ilustrativa).

El caso encendió las alarmas sobre los riesgos reales que pueden existir al usar este tipo de plataformas, especialmente cuando se comparten datos personales, imágenes o información sensible con personas que no se conocen en la vida real.

¿Qué son las aplicaciones para citas?

Las apps de citas permiten conectarse con personas que buscan pareja formal o encuentros casuales. Funcionan mediante perfiles con fotos, intereses y datos personales.

¿Cuáles son las más usadas?

Entre las plataformas más populares se encuentran: Tinder, Grindr, Bumble, Happn, Facebook Dating, Badoo, OkCupid, Hinge, Match, eHarmony y Skout.

Para crear un perfil es obligatorio ser mayor de 18 años.

Riesgos al usar apps de citas

Entre los principales peligros se encuentran:

  • Robo de identidad: alguien se hace pasar por otra persona.

  • Perfiles falsos: creados para estafar, extorsionar o cometer delitos.

  • Malware: apps falsas que prometen funciones “premium” y roban datos.

  • Trata de personas: captación mediante perfiles engañosos.

  • Uso de tu imagen para oferta sexual.

  • Robo de datos personales o crediticios.

  • Recopilación de datos sensibles: salud, orientación sexual, creencias, ideología (la Ley 25.326 prohíbe obligar a compartirlos).

image
El caso de Rodrigo G&oacute;mez despert&oacute; el alerta de las apps de citas.

El caso de Rodrigo Gómez despertó el alerta de las apps de citas.

Consejos clave para cuidarte (según especialistas)

1. Atendé las señales de alerta

Perfiles con poca info, fotos demasiado editadas o intimidad acelerada son red flags. Desconfiá si te piden dinero o datos personales.

2. Tomate descansos

Las apps fomentan el uso constante. Si te sentís abrumado o vulnerable, desconectarte también es cuidarte.

3. No saques la charla rápido de la app

Las plataformas tienen sistemas de seguridad. Evitá compartir tu dirección, trabajo o ubicación en los primeros contactos.

4. Protegé tus redes sociales

Usá fotos que no estén en tus redes para evitar que te rastreen con búsquedas inversas. Revisá si la persona tiene presencia real en internet.

5. Contale a alguien de confianza

Antes de un encuentro, avisá dónde vas, con quién y a qué hora volvés. Elegí siempre lugares públicos, iluminados y concurridos.

¿Dónde denunciar?

  • Reportá el perfil dentro de la app.

  • Hacé la denuncia judicial.

  • Guardá capturas de pantalla, chats y respuestas de la empresa.

  • Si la app no responde, podés recurrir a fiscalías o áreas especializadas en ciberdelitos.

