Cómo cuidarte cuando usás apps de citas para no caer en estafas o extorsiones

La muerte de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado del Ejército Argentino de 21 años oriundo de Formosa , hallado sin vida el 16 de diciembre en la garita de la Quinta de Olivos , expuso una trama de extorsión que operaba a través de aplicaciones de citas desde cárceles bonaerenses.

Viral. Unos padres hicieron elegir el nombre a su bebe con una app y fueron criticados en redes

Redes sociales. Viral: la reacción de una mujer al descubrir a su marido engañándola en una app de citas

El caso encendió las alarmas sobre los riesgos reales que pueden existir al usar este tipo de plataformas, especialmente cuando se comparten datos personales, imágenes o información sensible con personas que no se conocen en la vida real.

Las apps de citas permiten conectarse con personas que buscan pareja formal o encuentros casuales. Funcionan mediante perfiles con fotos, intereses y datos personales.

Entre las plataformas más populares se encuentran: Tinder , Grindr , Bumble , Happn , Facebook Dating , Badoo , OkCupid , Hinge , Match , eHarmony y Skout .

Para crear un perfil es obligatorio ser mayor de 18 años.

Riesgos al usar apps de citas

Entre los principales peligros se encuentran:

Robo de identidad: alguien se hace pasar por otra persona.

Perfiles falsos: creados para estafar, extorsionar o cometer delitos.

Malware: apps falsas que prometen funciones “premium” y roban datos.

Trata de personas: captación mediante perfiles engañosos.

Uso de tu imagen para oferta sexual.

Robo de datos personales o crediticios.

Recopilación de datos sensibles: salud, orientación sexual, creencias, ideología (la Ley 25.326 prohíbe obligar a compartirlos).

image El caso de Rodrigo Gómez despertó el alerta de las apps de citas.

Consejos clave para cuidarte (según especialistas)

1. Atendé las señales de alerta

Perfiles con poca info, fotos demasiado editadas o intimidad acelerada son red flags. Desconfiá si te piden dinero o datos personales.

2. Tomate descansos

Las apps fomentan el uso constante. Si te sentís abrumado o vulnerable, desconectarte también es cuidarte.

3. No saques la charla rápido de la app

Las plataformas tienen sistemas de seguridad. Evitá compartir tu dirección, trabajo o ubicación en los primeros contactos.

4. Protegé tus redes sociales

Usá fotos que no estén en tus redes para evitar que te rastreen con búsquedas inversas. Revisá si la persona tiene presencia real en internet.

5. Contale a alguien de confianza

Antes de un encuentro, avisá dónde vas, con quién y a qué hora volvés. Elegí siempre lugares públicos, iluminados y concurridos.

¿Dónde denunciar?