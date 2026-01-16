viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 12:53
Redes.

Caída global de X: usuarios reportan fallas en la app y en el sitio web

La red social X sufrió una interrupción del servicio a nivel mundial este viernes y miles de usuarios informaron problemas de acceso.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
X.

X.

Según los registros, los inconvenientes comenzaron alrededor del mediodía y se extendieron durante varias horas. La interrupción impidió el acceso normal a la red social, tanto desde dispositivos móviles como desde navegadores web, lo que generó múltiples reclamos en otras plataformas digitales.

Se trata de la segunda caída global que experimenta X en la misma semana, un dato que llamó la atención de usuarios frecuentes y de quienes utilizan la red social como fuente de información en tiempo real.

Qué tipo de fallas reportaron los usuarios

El desglose de los reportes publicados en Downdetector mostró que el principal problema se concentró en la aplicación móvil. Cerca del 60% de las personas afectadas indicó dificultades para iniciar sesión, cargar publicaciones o actualizar el inicio.

En menor proporción, un 11% de los reportes señaló fallas en el sitio web de X, con problemas para acceder a los perfiles, visualizar contenidos o interactuar con publicaciones. El resto de los usuarios informó errores generales vinculados a la conexión con los servidores.

La caída tuvo impacto en distintos husos horarios, lo que refuerza el carácter global de la interrupción del servicio.

X
X.

X.

Una segunda interrupción en pocos días

Esta nueva falla se suma a otro episodio reciente que también afectó el normal funcionamiento de X a nivel mundial. En ambos casos, los usuarios recurrieron a redes alternativas para confirmar si el problema tenía alcance general o se limitaba a fallas individuales.

Hasta el momento, la empresa no difundió un comunicado oficial con detalles técnicos sobre el origen del inconveniente. Tampoco se precisaron plazos concretos para la normalización total del servicio durante el momento más crítico de la caída.

La repetición de este tipo de interrupciones genera atención entre quienes utilizan la plataforma para comunicación, difusión de noticias y seguimiento de eventos en tiempo real.

