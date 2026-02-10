Condenaron a perpetua al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski llegó a su etapa final este martes por la mañana con la lectura de las condenas. El Clan Sena recibió penas de prisión perpetua por el crimen ocurrido el 2 de junio de 2023. El veredicto se conoció durante una audiencia presidida por la jueza Dolly Fernández, en el marco de un juicio con jurados populares.

César Sena fue declarado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña , recibieron la misma pena en calidad de partícipes primarios. Los tres cumplirán prisión perpetua.

La audiencia se desarrolló de manera virtual, con la participación de los imputados conectados de forma remota al momento de conocer las penas.

Además de las condenas a prisión perpetua, el tribunal fijó penas para los acusados por encubrimiento . Gustavo Obregón recibió una condena de cinco años y diez meses de prisión por encubrimiento agravado.

Fabiana González fue condenada a cinco años de prisión efectiva por la misma figura penal. En tanto, Gustavo Melgarejo recibió una pena de dos años y diez meses de prisión por encubrimiento simple.

La única persona absuelta en la causa fue Griselda Reinoso, quien recuperó su libertad tras finalizar la audiencia.

El veredicto del jurado popular

A fines de noviembre del año pasado, el jurado popular declaró culpable por unanimidad a César Sena por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género, en carácter de autor.

En esa misma instancia, el jurado consideró a Emerenciano Sena y Marcela Acuña como partícipes necesarios del crimen. Ambos eran referentes políticos en la zona y padres del autor del hecho.

Obregón, González y Melgarejo fueron hallados culpables por colaborar en las acciones posteriores al crimen. En dos de los casos, el jurado entendió que el encubrimiento fue agravado.

El femicidio de Cecilia Strzyzowski

El crimen que derivó en el proceso judicial ocurrió el 2 de junio de 2023. Cecilia Strzyzowski, de 28 años, fue vista por última vez ese día. La investigación permitió reconstruir con precisión el momento y el lugar donde ocurrió el femicidio.

Según determinó la Fiscalía, la joven murió entre las 12.16 y las 13.01 de ese jueves. Esa franja horaria surgió del análisis de cámaras de seguridad, registros de antenas telefónicas y testimonios recolectados durante la investigación.

Los fiscales establecieron que Cecilia ingresó a las 9.15 a la vivienda de la familia Sena, ubicada sobre la calle Santa María de Oro al 1400. La joven llegó engañada bajo la promesa de iniciar una nueva vida en Ushuaia.

La investigación permitió comprobar que Cecilia no volvió a salir de la vivienda. En cambio, César Sena y sus padres sí registraron ingresos y egresos posteriores.

César Sena ingresó a la casa a las 11.41, cuando Cecilia ya se encontraba en el interior. Permanecieron solos hasta las 12.16, momento en el que ingresaron Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

No se registraron movimientos hasta las 13.01, cuando César Sena salió del domicilio sin compañía. En ese momento llevaba consigo el teléfono celular de la víctima, un dato clave para la acusación.

El lugar del crimen y las pruebas

El asesinato ocurrió en una habitación específica de la vivienda, identificada por la Fiscalía a partir de un croquis del inmueble. La casa contaba con dos garages al frente, un salón de estar, tres habitaciones, dos baños y una cocina comedor al fondo.

El crimen se produjo en la habitación del medio. De ese lugar se secuestraron la cama y el colchón, ambos con manchas de sangre. El análisis confirmó que se trataba de sangre humana.

Para la acusación, el móvil del crimen fue económico, aunque también influyó el rechazo de los Sena hacia la relación de Cecilia con César.