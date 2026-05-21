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21 de mayo de 2026 - 20:25
País.

Javier Milei anunció una baja de retenciones para trigo, cebada y soja

El Presidente hizo el anuncio durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde también defendió el rumbo económico de su gestión.

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El anuncio fue realizado durante su participación en el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde el Presidente defendió su programa económico, celebró la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y destacó la desaceleración de la inflación.

Cómo será la baja de retenciones

Luis Caputo confirmó una reducción permanente en los derechos de exportación para soja, trigo, maíz y otros productos del campo.
Trigo: Javier Milei anunci&oacute; una baja de retenciones.

Trigo: Javier Milei anunció una baja de retenciones.

Según explicó Milei, la reducción para trigo y cebada comenzará a regir desde junio. En el caso de la soja, indicó que la baja sería de entre 0,25% y 0,5% por mes a partir de enero de 2027 y continuaría hasta 2028, condicionada a una nueva gestión de La Libertad Avanza.

El mandatario también señaló que otros sectores industriales, como el automotriz, el petroquímico y el de maquinaria, verán caer sus retenciones al 0%, de acuerdo con un cronograma que el Ministerio de Economía publicará en los próximos días.

“Vamos a seguir bajando retenciones, achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde”, sostuvo.

El discurso ante la Bolsa de Cereales

Durante su exposición, Milei valoró el aporte del campo a la economía y apuntó contra las administraciones anteriores. “Vivimos escuchando que el agro no genera valor agregado, y miren todo el valor que le agrega al suelo”, dijo. Además, calificó como “imperdonable” lo que, según su visión, se le hizo al sector durante décadas.

También remarcó que no piensa bajar impuestos para luego volver a subirlos ni financiar el déficit con deuda. “Para bajar impuestos de manera sostenible necesitamos equilibrio fiscal y crecimiento económico”, afirmó.

FMI, inflación y críticas a la oposición

En otro tramo del discurso, el Presidente festejó la aprobación de la revisión del acuerdo con el FMI, que destrabó un desembolso de 1.000 millones de dólares, y aseguró que el organismo respaldó un programa “mucho más consistente que los que quieren que a la Argentina le vaya mal”.

Además, celebró la baja de la inflación de abril y sostuvo que continuará descendiendo. En ese marco, volvió a cuestionar a la oposición y reivindicó los resultados de su gestión, tanto en materia económica como legislativa.

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