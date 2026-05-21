Modificación de la Ley de Zonas Frías: cómo votaron los diputados jujeños

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles la modificación de la Ley de Zonas Frías , una iniciativa promovida por el oficialismo nacional que busca cambiar el esquema de subsidios al gas natural vigente desde 2021.

El proyecto recibió 132 votos afirmativos, 105 negativos, cuatro abstenciones y 15 ausencias, en una sesión marcada por intensas negociaciones políticas y fuertes diferencias entre los distintos bloques parlamentarios.

Cómo sigue el tratamiento de la ley

El Gobierno logró avanzar con la media sanción gracias al respaldo de bloques aliados y sectores dialoguistas, entre ellos parte de la Unión Cívica Radical, el PRO, el MID y otros espacios provinciales.

Tras la aprobación en Diputados, el proyecto de reforma de la Ley de Zonas Frías quedó en condiciones de iniciar su tratamiento en el Senado de la Nación.

Antes de la votación, el oficialismo cerró acuerdos con varias provincias mediante la promesa de un esquema de subsidios vinculado al consumo eléctrico en zonas cálidas, una negociación que resultó clave para alcanzar el quórum y asegurar la aprobación.

La discusión sobre los subsidios energéticos volvió así al centro del debate político nacional, con impacto directo en provincias del norte argentino y regiones incluidas dentro del régimen actual.