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21 de mayo de 2026 - 10:49
País.

Modificación de la Ley de Zonas Frías: cómo votaron los diputados jujeños

La Cámara de Diputados otorgó media sanción a la reforma en la Ley de Zonas Frías y dejó expuestas diferencias entre los legisladores de Jujuy.

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Ramiro Menacho
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El proyecto recibió 132 votos afirmativos, 105 negativos, cuatro abstenciones y 15 ausencias, en una sesión marcada por intensas negociaciones políticas y fuertes diferencias entre los distintos bloques parlamentarios.

Cómo votaron los diputados jujeños

  • María Inés Zigarán (Provincias Unidas) - a favor
  • Jorge Rizzotti (Provincias Unidas) - ausente
  • Guillermo Snopek (Unión por la Patria) - ausente
  • Bárbara Adreussi (La Libertad Avanza) - a favor
  • Manuel Quintar (La Libertad Avanza) - a favor
  • Alfredo González (La Libertad Avanza) - a favor

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Cómo sigue el tratamiento de la ley

El Gobierno logró avanzar con la media sanción gracias al respaldo de bloques aliados y sectores dialoguistas, entre ellos parte de la Unión Cívica Radical, el PRO, el MID y otros espacios provinciales.

Tras la aprobación en Diputados, el proyecto de reforma de la Ley de Zonas Frías quedó en condiciones de iniciar su tratamiento en el Senado de la Nación.

Antes de la votación, el oficialismo cerró acuerdos con varias provincias mediante la promesa de un esquema de subsidios vinculado al consumo eléctrico en zonas cálidas, una negociación que resultó clave para alcanzar el quórum y asegurar la aprobación.

La discusión sobre los subsidios energéticos volvió así al centro del debate político nacional, con impacto directo en provincias del norte argentino y regiones incluidas dentro del régimen actual.

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