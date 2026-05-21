jueves 21 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de mayo de 2026 - 11:33
Jujuy.

Aplicarán la habilitación simplificada para comercios con descuentos del 50%

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy aprobó una ordenanza para simplificar la habilitación de locales comerciales de menos de 100 metros cuadrados.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Comercios de San Salvador de Jujuy - Foto de archivo

Comercios de San Salvador de Jujuy - Foto de archivo

La habilitación simplificada para pequeños comerciantes de San Salvador de Jujuy fue aprobada por el Concejo Deliberante, con el objetivo de alivianar trámites para locales de menos de 100 metros cuadrados. La medida incluye una declaración jurada, requisitos mínimos, inspecciones posteriores y una bonificación del 50% en la tasa por habilitación durante seis meses.

Lee además
Zonas Rojas de la delincuencia en Jujuy -  (imagen realizada con IA)
Policial.

Inseguridad: cuáles son los puntos críticos del delito en Jujuy
Diego Topa llega a Jujuy.
Espectáculos.

Últimas entradas para ver a Diego Topa en Jujuy: los precios

Qué cambia para los comerciantes

Gastón Millón, presidente del Concejo Deliberante, realizó un balance de la sesión y destacó la aprobación de proyectos que consideró importantes para la ciudad. Entre ellos, mencionó la ordenanza de habilitación simplificada para rubros menores.

Los propietarios de aquellos locales de menos de 100 metros cuadrados, van a poder acceder a una habilitación mucho más simple, con una declaración jurada y con requisitos mínimos. Los propietarios de aquellos locales de menos de 100 metros cuadrados, van a poder acceder a una habilitación mucho más simple, con una declaración jurada y con requisitos mínimos.

Según indicó el funcionario, la ordenanza apunta a "facilitar el inicio de actividades comerciales, aunque manteniendo controles posteriores". Tal cual detalló Millón, se realizarán inspecciones para verificar que "la información presentada en la declaración jurada sea correcta".

Seguridad, controles y descuento por seis meses

En otro momento, el funcionario aclaró que la simplificación no alcanza a cuestiones de seguridad, ya que ese punto "no se negocia ni se flexibiliza". El objetivo, indicó, es reducir la carga administrativa "en aquellos requisitos que pueden ser revisados después de otorgado el permiso".

Nosotros ponemos entre paréntesis el tema de seguridad porque eso no se negocia, no se simplifica, pero en el resto de los requisitos, lógicamente se busca alivianar la carga que tiene el comerciante. Nosotros ponemos entre paréntesis el tema de seguridad porque eso no se negocia, no se simplifica, pero en el resto de los requisitos, lógicamente se busca alivianar la carga que tiene el comerciante.

Además, el Concejo incorporó un artículo de último momento para establecer una bonificación del 50% en la tasa por habilitaciones. El beneficio será excepcional y tendrá una duración de seis meses.

Millón señaló que la decisión se tomó teniendo en cuenta la situación del comercio y remarcó que se trata de una medida concreta. “Más que hablar hay que hacer y esto es un beneficio concreto y efectivo. La crítica vacía no genera respuestas”, expresó.

Guía de sensibilización digital

Durante la sesión también se aprobó una guía de sensibilización digital para ser aplicada por el municipio. El proyecto contempla capacitaciones, uso de códigos QR y herramientas destinadas especialmente a las familias.

Según explicó Millón, la iniciativa busca acompañar el acceso al mundo digital y abordar distintas problemáticas vinculadas al uso de la tecnología.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Inseguridad: cuáles son los puntos críticos del delito en Jujuy

Últimas entradas para ver a Diego Topa en Jujuy: los precios

Aumentó el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Inauguraron el primer tótem de seguridad en San Salvador de Jujuy

Modificación de la Ley de Zonas Frías: cómo votaron los diputados jujeños

Lo que se lee ahora
Crisis en Bolivia. video
Mundo.

Crisis en Bolivia: suspenden viajes desde la frontera con Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Crisis en Bolivia. video
Mundo.

Crisis en Bolivia: suspenden viajes desde la frontera con Jujuy

Aumentó el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios
Jujuy.

Aumentó el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

El pueblo oculto con unas termas soñadas.   video
País.

El pueblo escondido de San Luis con termas ideales para relajarse y encontrar la paz

Fuertes choques sobre Ruta 9 en San Salvador de Jujuy: recomiendan evitar la zona
Policiales.

Fuertes choques sobre Ruta 9 en San Salvador de Jujuy: recomiendan evitar la zona

Leandro Morales, presidente del Ente.
Jujuy.

Leandro Morales es el nuevo presidente del Ente Autárquico Permanente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel