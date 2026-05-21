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21 de mayo de 2026 - 11:43
Policial.

Inseguridad: cuáles son los puntos críticos del delito en Jujuy

Desde la Policía de la Provincia identificaron los puntos críticos del delito en Jujuy. Ellos son la Vieja Terminal, Alto Comedero y la zona de Los Pericos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Zonas Rojas de la delincuencia en Jujuy -&nbsp; (imagen realizada con IA)

Zonas Rojas de la delincuencia en Jujuy -  (imagen realizada con IA)

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El funcionario remarcó que la ubicación de estos dispositivos no será al azar, sino que responderá a estudios técnicos sobre los lugares donde se registran mayores índices de inseguridad. “Se realizan análisis diarios, a través de las informaciones que se van obteniendo día a día, momento a momento, y se determinan a través de los mapas delictuales los puntos calientes o los puntos rojos de emergencia”, señaló.

Cuáles son los puntos críticos del delito en Jujuy

Carrillo indicó que uno de los sectores considerados sensibles es la zona de la vieja terminal, donde fue instalado el primer tótem de seguridad. Según explicó, se trata de un lugar donde la comunidad necesita una respuesta rápida ante situaciones de emergencia.

Hoy, donde estamos parados en este momento, se ha determinado que es un punto rojo para la seguridad, un punto donde la sociedad necesita que asistamos en forma urgente”, sostuvo.

Al ser consultado sobre otros sectores con mayor incidencia delictiva, el jefe policial mencionó también a Alto Comedero y Perico.

Tenemos un estudio que vamos haciendo diariamente, quincenalmente y mensualmente, y vamos determinando las zonas de mayor emergencia. Estamos parados en uno, en la zona terminal. Alto Comedero es otro lugar que está con bastante índice delictual y la zona de Los Pericos”, detalló.

Delincuencia en Jujuy

  • Vieja Terminal
  • Alto Comedero
  • Perico

Alto Comedero, una zona extensa y dispersa

Sobre Alto Comedero, Carrillo aclaró que se trata de un sector amplio, con una población numerosa y distintas zonas con realidades diferentes.

“Alto Comedero es disperso. Tenemos 120.000 habitantes en Alto Comedero, lo que nos brinda un amplio mapa” “Alto Comedero es disperso. Tenemos 120.000 habitantes en Alto Comedero, lo que nos brinda un amplio mapa”

De todos modos, marcó algunos sectores donde se concentra mayor impacto delictivo. Entre ellos mencionó la zona del parque acuático, las 120 Viviendas y la avenida Forestal.

Las zonas de mayor impacto delictual están bien determinadas, bien definidas. Tenemos la zona de las 120 Viviendas y la zona de avenida Forestal”, indicó.

Delincuencia en Alto Comedero

  • parque acuático
  • 120 Viviendas
  • avenida Forestal.

Cómo funciona el tótem de seguridad

El primer tótem fue colocado en la zona de avenida Dorrego e Hipólito Yrigoyen, cerca de la vieja terminal. El dispositivo cuenta con un botón rojo de emergencia que, al ser presionado, activa distintos sistemas de asistencia.

Carrillo explicó que el aparato se conecta con el 911, genera una alerta para los móviles policiales que patrullan la zona, activa una comunicación directa, una alarma sonora y un sistema de videograbación en 360 grados.

El ciudadano que sufre algún tipo de emergencia, amenaza o incidente en la vía pública tiene que acercarse y presionar este botón rojo, lo que activa un sistema de emergencia”, precisó.

El objetivo es que la persona pueda pedir ayuda de manera rápida, especialmente en situaciones de miedo o bloqueo. “Cuando una persona sufre algún tipo de incidente o amenaza, lo primero es que tiende a bloquearse psicológicamente. Este aparato viene a brindar una herramienta a la ciudadanía para tener acceso al pedido de emergencia de una forma más sencilla y directa”, agregó.

Tótem de Seguridad en San Salvador de Jujuy
Tótem de Seguridad en San Salvador de Jujuy

Tótem de Seguridad en San Salvador de Jujuy

Instalarán más tótems en la ciudad y el interior

El jefe de Policía aclaró que este primer dispositivo funciona como una prueba piloto, pero que la intención es avanzar con más instalaciones en otros puntos de San Salvador de Jujuy y del interior provincial.

“No va a ser el único tótem que pongamos en la ciudad, sino que vamos a ir ubicando en el resto de la provincia, en distintos lugares estratégicos, más de estos aparatos” “No va a ser el único tótem que pongamos en la ciudad, sino que vamos a ir ubicando en el resto de la provincia, en distintos lugares estratégicos, más de estos aparatos”

Lo que tenés que saber

  • La Policía de Jujuy identificó “puntos rojos” del delito mediante mapas delictuales y análisis diarios, explicó el jefe de Policía Joaquín Carrillo durante la presentación del primer tótem de emergencia en avenida Dorrego e Hipólito Yrigoyen

  • Carrillo sostuvo que la ubicación de los tótems no será al azar: se definirá con estudios diarios, quincenales y mensuales para determinar “puntos calientes” o de mayor emergencia. Mencionó como zonas sensibles la vieja terminal, Alto Comedero y Perico.

  • El tótem incluye un botón rojo que conecta con el 911, emite alerta a móviles, habilita comunicación directa, alarma sonora y videograbación 360°. Es una prueba piloto y se prevén más instalaciones en San Salvador y el interior provincial.

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