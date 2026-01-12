El Santuario de Río Blanco volvió a ser víctima de la inseguridad . Delincuentes ingresaron al histórico templo y robaron equipos de sonido pertenecientes al tradicional coro , hechos que generaron profunda preocupación entre fieles y vecinos de la zona.

Germán Maccagno confirmó que los ladrones se llevaron una consola de sonido y tres micrófonos nuevos. “Fue a la siesta. Entraron por una puerta lateral” , detalló el párroco. “Es una puerta que está en un rincón del santuario, así que han aprovechado para entrar por ahí”.

“Siempre hay de estos que andan buscando cosas para seguramente venderlas y hacer otras cosas” , y subrayó que hubo otros robos similares. “Calculamos que capaz que es el mismo muchacho, no sabemos porque nadie vio nada y en ese sector por donde entró tampoco hay cámaras”.

Maccagno señaló que la inseguridad preocupa “porque en cualquier momento pueden robar cosas mucho más valiosas . Lo que pasa es que el santuario está abierto para que la gente pueda ir a rezar tranquilamente y se meten con facilidad”, describió.

“Y si no vamos a tener que cerrar el santuario en determinadas horas. Pero también hasta la adoración perpetua que está ahí al lado, también siempre hay gente las veinticuatro horas, pero no vieron nada”, lamentó el religioso.

Embed - Robo en el Santuario de Río Blanco: "Preocupa la situación de inseguridad"

Un 2025 con robos en el Santuario de Río Blanco

Desde la institución religiosa advirtieron que la situación no es nueva. En meses anteriores ya se habían reportado robos de distintos elementos, entre ellos el bastón de una imagen religiosa, un cuadro del Vía Crucis y cables, además de otros objetos comunitarios.

Robo en Rio BLanco Gracias a las cámaras de seguridad instaladas en el Santuario de Rio Blanco se logró identificar al responsable de ambos robos.

A estos antecedentes se suma ahora la sustracción de una imagen del paseo de Santos, retirada de su urna sin daños visibles, lo que refuerza la presunción de un accionar deliberado. Lamentaron que la inseguridad no disminuye.