Atraparon al ladrón del Santuario de Rio Blanco

En la jornada de l martes, la Policía atrapó a un hombre señalado por robar en el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya y en Ciudad de Nieva.

La detención fue el martes al mediodía en el centro capitalino. El Grupo Dinámico de Prevención del Delito realizaba recorridos y notó que el sospechoso merodeaba entre los peatones.

Tras ser interceptado e identificado, se constató que el mismo registraba pedidos de captura por causas vinculadas a delitos contra la propiedad. Luego se estableció que el hombre habría participado en distintos hurtos en Ciudad de Nieva y en el Santuario, hecho que se difundió en redes sociales.

El detenido fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia. La investigación sigue para recuperar objetos robados y sumar pruebas.

