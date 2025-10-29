miércoles 29 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de octubre de 2025 - 10:39
Policial.

Atraparon al ladrón del Santuario de Rio Blanco

La Policía detuvo en el centro a un hombre ligado a hurtos en el Santuario de Río Blanco y en Ciudad de Nieva. Quedó a disposición de la Justicia.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image
Gracias a las&nbsp;cámaras de seguridad instaladas en el Santuario de Rio Blanco se logró&nbsp;identificar al responsable de ambos&nbsp;robos.&nbsp;

Gracias a las cámaras de seguridad instaladas en el Santuario de Rio Blanco se logró identificar al responsable de ambos robos

Lee además
Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los docentes.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los docentes en noviembre 2025
El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo en noviembre 2025

La detención fue el martes al mediodía en el centro capitalino. El Grupo Dinámico de Prevención del Delito realizaba recorridos y notó que el sospechoso merodeaba entre los peatones.

Robo en Rio BLanco
Gracias a las cámaras de seguridad instaladas en el Santuario de Rio Blanco se logró identificar al responsable de ambos robos.

Gracias a las cámaras de seguridad instaladas en el Santuario de Rio Blanco se logró identificar al responsable de ambos robos.

Detuvieron a un hombre por robos en Río Blanco y Ciudad de Nieva

En horas del mediodía, personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito que realizaba recorridos preventivos por el casco céntrico de la ciudad capital detuvo a un hombre conocido en el ámbito delictivo, quien merodeaba entre los peatones de modo sospechoso.

Tras ser interceptado e identificado, se constató que el mismo registraba pedidos de captura por causas vinculadas a delitos contra la propiedad. Luego se estableció que el hombre habría participado en distintos hurtos en Ciudad de Nieva y en el Santuario, hecho que se difundió en redes sociales.

El detenido fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia. La investigación sigue para recuperar objetos robados y sumar pruebas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los docentes en noviembre 2025

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo en noviembre 2025

UNJu: La Facultad de Humanidades abrió la preinscripción 2026 para sus carreras

Instalaron una unidad fija del SAME en Ciudad Cultural

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 29 de octubre

Lo que se lee ahora
Cementerio del Salvador (Imagen generada con IA) video
¡Imperdible!

Realizarán la ruta de los fantasmas, leyendas y secretos de Jujuy

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Cementerio del Salvador (Imagen generada con IA) video
¡Imperdible!

Realizarán la ruta de los fantasmas, leyendas y secretos de Jujuy

Foto ilustrativa. video
Jujuy.

Paritarias: el Gobierno ofreció 4% de aumento en dos meses y un bono de fin de año

Polémica en Jujuy por un maniquí colgado en un local con un mensaje ofensivo.
Comercio.

Un local exhibió una figura de mujer colgada y generó repudio en Jujuy

Gimnasia de Jujuy.
Tras el fallo.

Comunicado de Gimnasia de Jujuy: "Juntos hasta el final"

Corte de agua en Alto Comedero
Atención.

Corte de agua en Alto Comedero este miércoles: horarios y sectores afectados

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel