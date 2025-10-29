Atraparon al ladrón del Santuario de Rio Blanco

En la jornada de l martes, la Policía atrapó a un hombre señalado por robar en el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya y en Ciudad de Nieva.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La Policía detuvo en el centro a un hombre ligado a hurtos en el Santuario de Río Blanco y en Ciudad de Nieva. Quedó a disposición de la Justicia.
En la jornada de l martes, la Policía atrapó a un hombre señalado por robar en el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya y en Ciudad de Nieva.
La detención fue el martes al mediodía en el centro capitalino. El Grupo Dinámico de Prevención del Delito realizaba recorridos y notó que el sospechoso merodeaba entre los peatones.
En horas del mediodía, personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito que realizaba recorridos preventivos por el casco céntrico de la ciudad capital detuvo a un hombre conocido en el ámbito delictivo, quien merodeaba entre los peatones de modo sospechoso.
Tras ser interceptado e identificado, se constató que el mismo registraba pedidos de captura por causas vinculadas a delitos contra la propiedad. Luego se estableció que el hombre habría participado en distintos hurtos en Ciudad de Nieva y en el Santuario, hecho que se difundió en redes sociales.
El detenido fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia. La investigación sigue para recuperar objetos robados y sumar pruebas.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.