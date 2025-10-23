En menos de una semana, robaron dos veces en el santuario de la Virgen de Río Blanco

El santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya fue escenario de dos robos consecutivos ocurridos durante los últimos días. El primero de ellos se registró el viernes 17 de octubre por la tarde, cuando un delincuente sustrajo pertenencias empleadas por los servidores durante las jornadas de peregrinación.
El hecho ocurrió en el salón “Reconciliación”, dentro del predio del santuario. El ladrón rompió las rejas de un ventanal y se llevó un bastón de una virgen, un gazebo, mesas plegables y otros elementos destinados a brindar asistencia y acompañamiento a los fieles.
Sin embargo, este miércoles por la tarde, el mismo sujeto volvió a robar en el lugar. “Sabiendo los movimientos del santuario, sustrajo otro gazebo y un prolongador de más de 150 metros, que se necesita para transportar corriente hacia el campito donde se hace la misa”, explicó a TodoJujuy.com Ramón Jerez, coordinador de Carpas Sanitarias de la Diócesis de Jujuy – Santuario de Río Blanco.
Gracias a las cámaras de seguridad instaladas en el predio, se logró identificar al responsable de ambos robos. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones, junto con la fiscal Torres Guaymas.
"Debe ser alguien que anda equivocado"
El padre German Macagno, habló sobre el primer hecho y señaló que "ya reforzamos la seguridad ahí y en otras lugares donde tenemos guardados las cosas de los peregrinos. Está identificado, es un muchacho joven, algunos los conocen. Debe ser alguien que anda equivocado, dando malos pasos, esperemos que se pueda recuperar. También intentaron forzar una de las alcancías y sustrajeron el bastón de la Virgen de la Merced".
"Dicen que el que robó, fue servidor hace varios años", añadió.
Embed - GERMÁN MACCAGNO - ROBO SANTUARIO RÍO BLANCO
