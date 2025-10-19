domingo 19 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de octubre de 2025 - 10:21
Domingo.

Peregrinación en Río Blanco: "Bendito aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica"

En el domingo de las madres en su día y los jóvenes, se realizó una nueva peregrinación al santuario de la virgen de Río Blanco.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Peregrinación en Río Blanco

Peregrinación en Río Blanco

Peregrinación en Río Blanco

Peregrinación en Río Blanco

Peregrinación en Río Blanco

Peregrinación en Río Blanco

Lee además
la feligresia celebro el jubileo de los laicos en rio blanco junto a la imagen de carlo acutis
Jujuy.

La feligresía celebró el Jubileo de los Laicos en Rio Blanco junto a la imagen de Carlo Acutis
Virgen de Río Blanco
Historias.

Preparan un libro con los milagros atribuidos a la Virgen de Río Blanco

Este encuentro invitó a renovar la fe, agradecer y rezar por las familias jujeñas, con una misa central realizada pasadas las 8.30 oficiada por el Obispo Monseñor Cesar Fernández.

Peregrinación en Río Blanco
Peregrinación en Río Blanco

Peregrinación en Río Blanco

Peregrinación en Río Blanco
Peregrinación en Río Blanco

Peregrinación en Río Blanco

La nueva movilización de fe se hizo con temática especial dirigida a las madres en su día y a los jóvenes, bajo el lema “Peregrinos de esperanza”, tras la tradicional vigilia protagonizada por decenas de jóvenes llegados desde toda la provincia.

En la homilía, Cesar Fernández recalcó que “la mamá escucha la palabra de Dios, la pone en práctica y la vive. Bendito aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica”, y recalcó que “la virgen María cuida a los discípulos de la iglesia, como mamá los cuidaba en la fe”.

Dijo que María “es la mujer fuerte, que es propio de las mamás cristianas, cuidar la fe de sus hijos, porque todas nos regalaron la fe, nos enseñaron rezar”, y destacó que las madres “sufren cuando nos dicen que un hijo se alejó de Dios”.

Embed - Virgen de Río Blanco

Indicó que “están siempre las mujeres fuertes que saben que Dios escucha la oración. Hoy agradecemos lo que nos transmitieron las mamás a cada uno de nosotros. Cuántas veces la invocamos con nuestros rezos”, subrayó.

“Le pedimos a la Virgen que cuiden la fe de nuestros jóvenes. Necesitamos que los jóvenes se agarren de Dios y que caminen la vida de su mano”, y destacó que “la mano de Dios nos sostiene, y de la madre, que siempre está”.

Peregrinación en Río Blanco
Peregrinación en Río Blanco

Peregrinación en Río Blanco

Peregrinación en Río Blanco
Peregrinación en Río Blanco

Peregrinación en Río Blanco

Próximas actividades religiosas en Río Blanco

  • 26 de octubre: No habrá peregrinación por las elecciones legislativas.
  • 1 de noviembre: Peregrinación de los gauchos y paisanas.
  • 2 de noviembre: Fiesta patronal del pueblo de Río Blanco.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La feligresía celebró el Jubileo de los Laicos en Rio Blanco junto a la imagen de Carlo Acutis

Preparan un libro con los milagros atribuidos a la Virgen de Río Blanco

Procesión y Misa por la Virgen de Río Blanco: "A María la queremos mirar como madre de la esperanza"

Lleva 25 años caminando junto a la Virgen de Río Blanco

Canal 4 transmitirá en vivo la misa de las madres y los jóvenes en Río Blanco

Lo que se lee ahora
Día de la Madre (Imagen generada con inteligencia artificial)
¡Felicidades!

Hoy se celebra el Día de la Madre: mensajes para mandar este domingo especial

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El puré nube es una versión ligera y aireada del clásico puré de papa. 
Cocina.

Cómo hacer puré nube: el secreto de esta receta para darle una textura única

Argentina en el mundial sub 20.
Fútbol.

Argentina va por la gloria ante Marruecos en el Mundial Sub 20: hora, tv y formaciones

Amenazó de muerte a su madre y hermanos en barrio Alberdi: fue detenido
Policial.

Amenazó de muerte a su madre y hermanos en barrio Alberdi: fue detenido

Día de la Madre (Imagen generada con inteligencia artificial)
¡Felicidades!

Hoy se celebra el Día de la Madre: mensajes para mandar este domingo especial

Gimnasia de Jujuy.
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy recibe a Deportivo Madryn: estos son los convocados por Matías Módolo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel