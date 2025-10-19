Peregrinación en Río Blanco: "Bendito aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica"

Con miles de fieles presentes, este domingo se realizó una nueva peregrinación al Santuario de la Virgen de Río Blanco en el marco del Jubileo de la Esperanza en la jornada dedicada a las madres y a los jóvenes de toda la provincia .

Jujuy. La feligresía celebró el Jubileo de los Laicos en Rio Blanco junto a la imagen de Carlo Acutis

Este encuentro invitó a renovar la fe, agradecer y rezar por las familias jujeñas, con una misa central realizada pasadas las 8.30 oficiada por el Obispo Monseñor Cesar Fernández.

La nueva movilización de fe se hizo con temática especial dirigida a las madres en su día y a los jóvenes, bajo el lema “Peregrinos de esperanza” , tras la tradicional vigilia protagonizada por decenas de jóvenes llegados desde toda la provincia.

En la homilía, Cesar Fernández recalcó que “la mamá escucha la palabra de Dios, la pone en práctica y la vive. Bendito aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica”, y recalcó que “la virgen María cuida a los discípulos de la iglesia, como mamá los cuidaba en la fe”.

Dijo que María “es la mujer fuerte, que es propio de las mamás cristianas, cuidar la fe de sus hijos, porque todas nos regalaron la fe, nos enseñaron rezar”, y destacó que las madres “sufren cuando nos dicen que un hijo se alejó de Dios”.

Indicó que “están siempre las mujeres fuertes que saben que Dios escucha la oración. Hoy agradecemos lo que nos transmitieron las mamás a cada uno de nosotros. Cuántas veces la invocamos con nuestros rezos”, subrayó.

“Le pedimos a la Virgen que cuiden la fe de nuestros jóvenes. Necesitamos que los jóvenes se agarren de Dios y que caminen la vida de su mano”, y destacó que “la mano de Dios nos sostiene, y de la madre, que siempre está”.

