sábado 18 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de octubre de 2025 - 18:16
Palpalá.

Jóvenes de toda la provincia realizan la vigilia en Río Blanco

Como todos los años, llega el turno de la vigilia de los jóvenes que acampan en los alrededores del santuario de la virgen de Río Blanco con la fe intacta.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Jóvenes de toda la provincia realizan la vigilia en Río Blanco

Jóvenes de toda la provincia realizan la vigilia en Río Blanco

A pesar de las inclemencias del tiempo, cientos de jóvenes de todas partes de la provincia, ya están realizando la tradicional vigilia en los alrededores del santuario de la virgen de Río Blanco. Cabe recordar que mañana se realiza la tradicional procesión y misa central en honor a ellos y también se suma este año la del Día de la Madre.

Lee además
Día de la Virgen de Río Blanco
Jujuy.

Procesión y Misa por la Virgen de Río Blanco: "A María la queremos mirar como madre de la esperanza"
Peregrinación y misa en Río Blanco.
Religión.

Este domingo se realizará la 3ª peregrinación en honor a la Virgen de Río Blanco

Jóvenes de toda la provincia realizan la vigilia en Río Blanco
Jóvenes de toda la provincia realizan la vigilia en Río Blanco

Jóvenes de toda la provincia realizan la vigilia en Río Blanco

Carpas por todos lados y un clima de alegría

Desde hace varios días que los jóvenes vienen llegando desde diferentes partes de la provincia para participar de una de las jornadas más convocantes en el mes de la Virgen de Río Blanco y Paypaya.

La Diócesis de Jujuy recibe a los chicos que siguen llegando, les dan comida, bebida, hacen juegos, rezan y cantan con el único objetivo de pasar una tarde agradable y una noche reconfortante.

Jóvenes de la Diócesis de Jujuy
Jóvenes de la Diócesis de Jujuy

Jóvenes de la Diócesis de Jujuy

Horarios de peregrinación y celebraciones en Río Blanco

Durante la jornada del domingo 19, miles de fieles llegarán al Santuario para participar de las misas programadas.

Los horarios de las celebraciones serán: 8:00, 10:30, 12:00, 17:00 y 19:00, mientras que las peregrinaciones partirán desde las distintas comunidades de la provincia durante la madrugada.

El encuentro religioso forma parte de las actividades del Jubileo de la Esperanza, que este año invita a renovar la fe, agradecer y rezar por las familias jujeñas.

Se trata de la cuarta peregrinación del mes, con la temática dirigida a las madres en su día y a los jóvenes, bajo el lema "Peregrinos de esperanza".

Operativo de tránsito para este domingo

El director general de Emergencias, Ariel Mamaní, confirmó que el dispositivo se activará desde este jueves hasta el domingo, con el apoyo del SAME, la Policía de la Provincia y Vialidad. “Habrá puestos fijos en Carahunco, Río Zapla y otro punto más. Vamos a hacer atención a los peregrinos”, explicó.

El funcionario destacó que el trabajo conjunto permitirá cubrir los principales caminos al santuario, especialmente para quienes caminan por las rutas 34 y 56, por donde se espera el mayor flujo de peregrinos desde los departamentos Ledesma y San Pedro. “El operativo se extenderá durante todo el fin de semana. Esperamos muchísima gente, sobre todo por la fecha especial”, precisó Mamaní.

Recomendaciones para peregrinos y automovilistas

Las autoridades pidieron a los peregrinos caminar por la banquina, usar ropa clara o con elementos reflectivos y mantener una buena hidratación durante el recorrido. A los automovilistas se les recomienda conducir con precaución y respetar las velocidades permitidas, ya que habrá gran presencia de caminantes en los caminos hacia Río Blanco.

Horarios de misa y rezo del Rosario

Durante las peregrinaciones se celebrarán misas a las 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30. El Santo Rosario se rezará a las 06:30, 10:00, 16:30 y 19:00.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Procesión y Misa por la Virgen de Río Blanco: "A María la queremos mirar como madre de la esperanza"

Este domingo se realizará la 3ª peregrinación en honor a la Virgen de Río Blanco

Tercer domingo de peregrinación a Río Blanco y Paypaya: una jornada dedicada a los enfermos

Comenzaron a peregrinar los jóvenes a Río Blanco: recomendaciones para los automovilistas

Más jóvenes terminan la secundaria en Argentina, pero la brecha social persiste

Lo que se lee ahora
El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver
Policiales.

Aparecen nuevas revelaciones del crimen que conmociona a Jujuy: qué encontraron en la casa de El Chingo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver
Policiales.

Aparecen nuevas revelaciones del crimen que conmociona a Jujuy: qué encontraron en la casa de El Chingo

Dolor por la muerte de un intendente.
Dolor.

Falleció el hermano gemelo de un reconocido periodista

El puré nube es una versión ligera y aireada del clásico puré de papa. 
Cocina.

Cómo hacer puré nube: el secreto de esta receta para darle una textura única

Turista polaca cae a un canal en Venecia por seguir indicaciones de Google Maps.
Viral.

Turista cayó a un canal de Venecia siguiendo el Google Maps y el video fue furor en redes

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cómo va a seguir el clima
Pronóstico.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cómo va a seguir el clima

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel