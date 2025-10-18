Jóvenes de toda la provincia realizan la vigilia en Río Blanco

A pesar de las inclemencias del tiempo, cientos de jóvenes de todas partes de la provincia , ya están realizando la tradicional vigilia en los alrededores del santuario de la virgen de Río Blanco. Cabe recordar que mañana se realiza la tradicional procesión y misa central en honor a ellos y también se suma este año la del Día de la Madre.

Religión. Este domingo se realizará la 3ª peregrinación en honor a la Virgen de Río Blanco

Jujuy. Procesión y Misa por la Virgen de Río Blanco: "A María la queremos mirar como madre de la esperanza"

Desde hace varios días que los jóvenes vienen llegando desde diferentes partes de la provincia para participar de una de las jornadas más convocantes en el mes de la Virgen de Río Blanco y Paypaya.

La Diócesis de Jujuy recibe a los chicos que siguen llegando, les dan comida, bebida, hacen juegos, rezan y cantan con el único objetivo de pasar una tarde agradable y una noche reconfortante.

Durante la jornada del domingo 19, miles de fieles llegarán al Santuario para participar de las misas programadas.

Los horarios de las celebraciones serán: 8:00, 10:30, 12:00, 17:00 y 19:00, mientras que las peregrinaciones partirán desde las distintas comunidades de la provincia durante la madrugada.

El encuentro religioso forma parte de las actividades del Jubileo de la Esperanza, que este año invita a renovar la fe, agradecer y rezar por las familias jujeñas.

Se trata de la cuarta peregrinación del mes, con la temática dirigida a las madres en su día y a los jóvenes, bajo el lema "Peregrinos de esperanza".

Operativo de tránsito para este domingo

El director general de Emergencias, Ariel Mamaní, confirmó que el dispositivo se activará desde este jueves hasta el domingo, con el apoyo del SAME, la Policía de la Provincia y Vialidad. “Habrá puestos fijos en Carahunco, Río Zapla y otro punto más. Vamos a hacer atención a los peregrinos”, explicó.

El funcionario destacó que el trabajo conjunto permitirá cubrir los principales caminos al santuario, especialmente para quienes caminan por las rutas 34 y 56, por donde se espera el mayor flujo de peregrinos desde los departamentos Ledesma y San Pedro. “El operativo se extenderá durante todo el fin de semana. Esperamos muchísima gente, sobre todo por la fecha especial”, precisó Mamaní.

Recomendaciones para peregrinos y automovilistas

Las autoridades pidieron a los peregrinos caminar por la banquina, usar ropa clara o con elementos reflectivos y mantener una buena hidratación durante el recorrido. A los automovilistas se les recomienda conducir con precaución y respetar las velocidades permitidas, ya que habrá gran presencia de caminantes en los caminos hacia Río Blanco.

Horarios de misa y rezo del Rosario

Durante las peregrinaciones se celebrarán misas a las 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30. El Santo Rosario se rezará a las 06:30, 10:00, 16:30 y 19:00.