Argentina va por la gloria ante Marruecos en el Mundial Sub 20: hora, tv y formaciones

Argentina en el mundial sub 20.

La gran final del Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025 se disputa hoy en el Estadio Nacional de Santiago entre Argentina y Marruecos. El partido arranca a las 20 (hora argentina) y define quién se queda con el trofeo del torneo que reúne a 24 selecciones menores de 20 años.

¿Qué está en juego? Argentina, que ya acumula 7 finales en esta categoría (ganó 6), llega con la misión de levantar el título una vez más. Marruecos, en cambio, hace historia al alcanzar por primera vez la final de este torneo. El campeón será coronado hoy, tras superar una fase de grupos y rondas eliminatorias a lo largo del torneo.

¿Cómo llegaron hasta acá? Argentina pasó como ganador de su grupo y avanzó con contundencia por las rondas eliminatorias eliminando a Nigeria, México y Colombia. Marruecos por su lado, enfrentó a Corea, Estados Unidos y Francia, hasta llegar a este momento decisivo.

Formación de Argentina Arquero: Barbi

Barbi Defensas: Gorosito, Ramírez, Pérez, Villalba, Sarco

Gorosito, Ramírez, Pérez, Villalba, Sarco Mediocampistas: Delgado, Acuña

Delgado, Acuña Delanteros: Carrizo, Sarco, Prestianni Formación de Marruecos Arquero: Benchaouch

Benchaouch Defensas: Majni, Baouf, Bakhty, Zahouani

Majni, Baouf, Bakhty, Zahouani Mediocampistas: Byar, Khalifi, Essadak

Byar, Khalifi, Essadak Delanteros: Maamma, Zabiri, Yassine

