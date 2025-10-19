domingo 19 de octubre de 2025

19 de octubre de 2025 - 07:00
Fútbol.

Argentina va por la gloria ante Marruecos en el Mundial Sub 20: hora, tv y formaciones

La Selección Argentina enfrenta a Marruecos por la final del Mundial Sub 20. Hora, TV y todos los detalles.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Argentina en el mundial sub 20.

Argentina en el mundial sub 20.

La gran final del Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025 se disputa hoy en el Estadio Nacional de Santiago entre Argentina y Marruecos. El partido arranca a las 20 (hora argentina) y define quién se queda con el trofeo del torneo que reúne a 24 selecciones menores de 20 años.

¿Qué está en juego?

Argentina, que ya acumula 7 finales en esta categoría (ganó 6), llega con la misión de levantar el título una vez más. Marruecos, en cambio, hace historia al alcanzar por primera vez la final de este torneo. El campeón será coronado hoy, tras superar una fase de grupos y rondas eliminatorias a lo largo del torneo.

¿Cómo llegaron hasta acá?

Argentina pasó como ganador de su grupo y avanzó con contundencia por las rondas eliminatorias eliminando a Nigeria, México y Colombia. Marruecos por su lado, enfrentó a Corea, Estados Unidos y Francia, hasta llegar a este momento decisivo.

Formación de Argentina

  • Arquero: Barbi
  • Defensas: Gorosito, Ramírez, Pérez, Villalba, Sarco
  • Mediocampistas: Delgado, Acuña
  • Delanteros: Carrizo, Sarco, Prestianni

Formación de Marruecos

  • Arquero: Benchaouch
  • Defensas: Majni, Baouf, Bakhty, Zahouani
  • Mediocampistas: Byar, Khalifi, Essadak
  • Delanteros: Maamma, Zabiri, Yassine

