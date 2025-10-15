Los alimentos que más subieron y bajaron en Argentina durante septiembre

Foto ilustrativa.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que la inflación de septiembre fue del 2,1%, con una variación interanual de 31,8% y una acumulada del 22% en lo que va del año.

Los rubros que más subieron Verduras, tubérculos y legumbres: +6,1%

Frutas: +4,1%

Aceites, grasas y manteca: +2,1%

Pan y cereales: +1,9%

Carnes y derivados: +1,0%

Leche, productos lácteos y huevos: +0,9%. Los alimentos que más subieron en septiembre El endurecimiento de la política monetaria y el encarecimiento del crédito generaron un salto en las tasas que ofrecen los bancos. Inflación en Argentina. De acuerdo con los datos oficiales del INDEC, estos fueron los productos con mayores incrementos durante el mes de septiembre:

Tomate redondo: +30,9%

Limón: +16,6%

Cebolla: +10,2%

Batata: +8,8%

Zapallo anco: +7,9%

Manzana deliciosa: +6,6% Los alimentos que más bajaron El informe también señaló descensos en algunos productos frescos:

Lechuga: -19,7%

Papa: -3,8%

Pollo entero: -3,3%

Leche entera en sachet: -2,2%

Queso cremoso: -0,2%

Datos de pobreza e indigencia en Argentina La pobreza retrocedió en comparación con el número que había marcado el Indec en el primer semestre de 2024. Pobreza e indigencia en Argentina. -Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en septiembre, el INDEC señaló: Una persona necesitó de $380.858 para no caer bajo la pobreza.

necesitó de para no caer bajo la pobreza. Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $936.911 para no ser pobre.

-compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió para no ser pobre. Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.176.852.

-conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.237.789. -Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en septiembre fueron: Una persona requirió de $170.788 para no ser indigente.

persona requirió de para no ser indigente. De $420.140 para una familia de tres miembros.

para una familia de miembros. Un hogar de cuatro integrantes precisó $527.736 .

integrantes precisó Una familia compuesta por cinco personas requirió $555.063.

