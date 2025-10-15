miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 07:10
Inflación.

Los alimentos que más subieron y bajaron en Argentina durante septiembre

Los mayores aumentos se registraron en verduras, tubérculos y legumbres (+6,1%), frutas (+4,1%) y aceites, grasas y manteca: +2,1%.

Federico Franco
Los rubros que más subieron

  • Verduras, tubérculos y legumbres: +6,1%

  • Frutas: +4,1%

  • Aceites, grasas y manteca: +2,1%

  • Pan y cereales: +1,9%

  • Carnes y derivados: +1,0%

  • Leche, productos lácteos y huevos: +0,9%.

Los alimentos que más subieron en septiembre

De acuerdo con los datos oficiales del INDEC, estos fueron los productos con mayores incrementos durante el mes de septiembre:

  • Tomate redondo: +30,9%

  • Limón: +16,6%

  • Cebolla: +10,2%

  • Batata: +8,8%

  • Zapallo anco: +7,9%

  • Manzana deliciosa: +6,6%

Los alimentos que más bajaron

El informe también señaló descensos en algunos productos frescos:

  • Lechuga: -19,7%

  • Papa: -3,8%

  • Pollo entero: -3,3%

  • Leche entera en sachet: -2,2%

  • Queso cremoso: -0,2%

Datos de pobreza e indigencia en Argentina

-Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en septiembre, el INDEC señaló:

  • Una persona necesitó de $380.858 para no caer bajo la pobreza.
  • Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $936.911 para no ser pobre.
  • Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.176.852.
  • Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.237.789.

-Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en septiembre fueron:

  • Una persona requirió de $170.788 para no ser indigente.
  • De $420.140 para una familia de tres miembros.
  • Un hogar de cuatro integrantes precisó $527.736 .
  • Una familia compuesta por cinco personas requirió $555.063.

