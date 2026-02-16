Calendario de feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina tras Carnaval

Tras el cierre del Carnaval, muchos jujeños revisan el calendario 2026 para organizar escapadas, viajes cortos o simplemente días de descanso. El próximo fin de semana largo en Argentina llega en marzo y ofrece cuatro días consecutivos. La fecha incluye feriados con fines turísticos y una jornada de conmemoración nacional.

El descanso se extiende desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo de 2026. El lunes 23 figura como feriado con fines turísticos y el martes 24 corresponde al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La combinación genera uno de los primeros fines de semana largos del año.

El lunes 23 de marzo se incorpora al calendario oficial como jornada destinada a promover el turismo interno. El martes 24 de marzo mantiene su carácter inamovible por tratarse de una fecha histórica de alcance nacional.

En Jujuy, el movimiento turístico suele incrementarse durante estos descansos extendidos. Localidades como Purmamarca, Tilcara y Humahuaca registran alta demanda en alojamientos y servicios gastronómicos. El sector hotelero recomienda reservas anticipadas.

Abril 2026: feriados por Malvinas y Semana Santa

En abril se presentan nuevas oportunidades de descanso. El 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En 2026 esa fecha coincide con Jueves Santo. El 3 de abril se celebra el Viernes Santo.

La coincidencia de fechas genera un fin de semana largo tradicional en todo el país. En la provincia de Jujuy, el turismo religioso y cultural suele marcar presencia durante Semana Santa.

Feriados nacionales de mayo y junio

El 1 de mayo figura como Día del Trabajador. Más adelante, el 25 de mayo se celebra el Día de la Revolución de Mayo.

En junio aparecen dos fechas históricas: el 15 de junio corresponde al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y el 20 de junio al Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Estas jornadas impactan en el calendario escolar y administrativo.

Julio y agosto: vacaciones y fechas patrias

El 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia. El 10 de julio se suma como feriado con fines turísticos, lo que genera otro descanso extendido.

En agosto, el 17 se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Esta fecha mantiene su carácter inamovible en 2026.

Últimos feriados del año 2026

El 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En noviembre, el 23 de noviembre corresponde al Día de la Soberanía Nacional.

En diciembre, el 7 figura como feriado con fines turísticos. El 8 se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María y el 25 se celebra Navidad.

Recomendaciones para planificar escapadas en Jujuy

Para quienes planean viajar durante los fines de semana largos 2026, el Ministerio de Turismo de Jujuy recomienda reservar alojamiento con anticipación y verificar disponibilidad en excursiones y servicios de transporte.

También se sugiere consultar el calendario escolar y laboral para confirmar adhesiones en el sector público y privado. En fechas con fines turísticos, algunas actividades dependen de decisiones empresariales.

El calendario de feriados 2026 en Argentina marca varias oportunidades de descanso después de Carnaval, con impacto directo en el movimiento turístico y comercial en Jujuy.