martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 09:26
Atención.

Qué días no se trabaja por Carnaval 2026 en Jujuy: feriados y asuetos

Confirmaron cuándo será feriado en Jujuy por el carnaval 2026, de acuerdo al cronograma. Todos los detalles en esta nota.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
Carnaval en Jujuy.

Carnaval en Jujuy.

Carnaval en Jujuy.
Durante esas dos jornadas se suspende la actividad habitual en la administración pública y en numerosos sectores privados, de acuerdo con la normativa vigente. El resto de los días de esa semana conserva el carácter de laborable, sin asuetos adicionales confirmados a nivel provincial.

La definición de las fechas resulta clave para la organización de viajes, celebraciones populares, actividades turísticas y planificación del trabajo en Jujuy.

Feriados de Carnaval 2026: fechas confirmadas

El calendario marca dos feriados nacionales consecutivos por Carnaval en febrero de 2026. En Jujuy, como en el resto del país, no se trabaja durante esas jornadas.

  • Lunes 16 de febrero: feriado nacional por Carnaval
  • Martes 17 de febrero: feriado nacional por Carnaval

Ambos días conforman el tradicional fin de semana largo de Carnaval, uno de los más esperados del año en la provincia por el movimiento cultural, turístico y económico que genera.

Fuera de estas fechas, no se registran feriados ni asuetos oficiales vinculados al Carnaval dentro de esa semana.

Carnaval en Jujuy
Carnaval en Jujuy.

Carnaval en Jujuy.

Cronograma completo de carnaval 2026

  • 22 de enero: Jueves de Padrinos
  • 29 de enero: Jueves de Ahijados
  • 5 de febrero: Jueves de Compadres
  • 12 de febrero: Jueves de Comadres
  • 14 de febrero: Sábado de Desentierro
  • 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande
  • 17 de febrero: Martes de Chaya
  • 21 de febrero: Carnaval Chico
  • 22 de febrero: Entierro del Carnaval
  • 28 de febrero: Carnaval de Flores
  • 7 de marzo: Carnaval de Remache

Embed - CARNAVAL JUJUY: El desentierro del Diablo

