Qué días no se trabaja por Carnaval 2026 en Jujuy: feriados y asuetos

Carnaval en Jujuy.

El Carnaval 2026 en Jujuy ya tiene fechas confirmadas en el calendario laboral. Según el esquema oficial de feriados, el lunes 16 y el martes 17 de febrero serán días no laborables en toda la provincia por la celebración de Carnaval, una de las festividades más convocantes del norte argentino.

Durante esas dos jornadas se suspende la actividad habitual en la administración pública y en numerosos sectores privados, de acuerdo con la normativa vigente. El resto de los días de esa semana conserva el carácter de laborable, sin asuetos adicionales confirmados a nivel provincial.

La definición de las fechas resulta clave para la organización de viajes, celebraciones populares, actividades turísticas y planificación del trabajo en Jujuy.

Feriados de Carnaval 2026: fechas confirmadas El calendario marca dos feriados nacionales consecutivos por Carnaval en febrero de 2026. En Jujuy, como en el resto del país, no se trabaja durante esas jornadas.

Lunes 16 de febrero: feriado nacional por Carnaval

feriado nacional por Carnaval Martes 17 de febrero: feriado nacional por Carnaval Ambos días conforman el tradicional fin de semana largo de Carnaval, uno de los más esperados del año en la provincia por el movimiento cultural, turístico y económico que genera. Fuera de estas fechas, no se registran feriados ni asuetos oficiales vinculados al Carnaval dentro de esa semana. Carnaval en Jujuy Carnaval en Jujuy. Cronograma completo de carnaval 2026 22 de enero : Jueves de Padrinos

: Jueves de Padrinos 29 de enero : Jueves de Ahijados

: Jueves de Ahijados 5 de febrero : Jueves de Compadres

: Jueves de Compadres 12 de febrero : Jueves de Comadres

: Jueves de Comadres 14 de febrero : Sábado de Desentierro

: Sábado de Desentierro 15 y 16 de febrero : Carnaval Grande

: Carnaval Grande 17 de febrero : Martes de Chaya

: Martes de Chaya 21 de febrero : Carnaval Chico

: Carnaval Chico 22 de febrero : Entierro del Carnaval

: Entierro del Carnaval 28 de febrero : Carnaval de Flores

: Carnaval de Flores 7 de marzo: Carnaval de Remache Embed - CARNAVAL JUJUY: El desentierro del Diablo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.