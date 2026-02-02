Qué días caen los feriados de febrero 2026

En el segundo mes del año hay dos días de descanso seguidos que forman un fin de semana largo de cuatro días.

Cada vez son más los que consultan con anticipación los feriados de 2026 , para planificar viajes o escapadas durante el verano. Según el calendario oficial de feriados 2026 publicado por la Jefatura de Gabinete en su sitio web, febrero tendrá dos días de descanso : lunes 16 y martes 17, conformando un fin de semana largo de cuatro días .

Estos días de descanso corresponden al Carnaval , una celebración tradicional y muy arraigada en Argentina. Por lo general se conmemora un lunes y martes , aunque sus fechas cambian cada año, ya que se ubican justo antes del inicio de la Cuaresma y de la festividad católica de la Pascua , que se determina según las fases de la luna.

Históricamente, el Carnaval simboliza un espacio de alegría y disfrute previo al tiempo de recogimiento y reflexión que culmina en la Semana Santa .

El Carnaval simboliza un adiós a los excesos y a los placeres mundanos , justo antes de iniciar un período de austeridad y reflexión, durante el cual los cristianos buscan imitar las prácticas de Jesucristo en la Cuaresma. Este ciclo culmina después de 40 días, con la celebración de la resurrección de Cristo en la Pascua .

Durante el Carnaval, se realizan fiestas, comparsas y desfiles a lo largo y ancho del país, con especial protagonismo en Gualeguaychú, Entre Ríos, reconocida como la capital nacional de esta festividad. También la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mantiene su tradición de corsos barriales, destacándose especialmente la zona de Boedo. Por este motivo, muchos aprovechan estos días para viajar y vivir de cerca estas celebraciones.

Es importante tener presente que estos días están contemplados por la Ley 27399 como feriados nacionales, lo que permite que gran parte de la población argentina goce de jornadas adicionales de descanso. En consecuencia, quienes deban trabajar durante estas fechas tendrán derecho a percibir el doble de su salario habitual por jornada, tal como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Todos los feriados y días no laborables de 2026, mes a mes

Febrero

Lunes 16: Carnaval.

Carnaval. Martes 17: Carnaval.

Marzo

Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable). Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Día del Trabajador (feriado inamovible). Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; se conmemora el 17).

Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; se conmemora el 17). Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Día de la Independencia (feriado inamovible). Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).

Septiembre

Sin feriados nacionales.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20).

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible). Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

Fines de semana largos confirmados en 2026

14 al 17 de febrero: Carnaval (4 días).

Carnaval (4 días). 21 al 24 de marzo: Día de la Memoria (4 días).

Día de la Memoria (4 días). 2 al 5 de abril: Malvinas + Semana Santa (4 días).

Malvinas + Semana Santa (4 días). 1 al 3 de mayo: Día del Trabajador (3 días).

Día del Trabajador (3 días). 23 al 25 de mayo: Revolución de Mayo (3 días).

Revolución de Mayo (3 días). 13 al 15 de junio: Güemes (3 días).

Güemes (3 días). 9 al 12 de julio: Independencia + día no laborable (4 días).

Independencia + día no laborable (4 días). 15 al 17 de agosto: San Martín (3 días).

San Martín (3 días). 10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural (3 días).

Diversidad Cultural (3 días). 21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional (3 días).

Soberanía Nacional (3 días). 5 al 8 de diciembre: Inmaculada Concepción + día no laborable (4 días).

Inmaculada Concepción + día no laborable (4 días). 25 al 27 de diciembre: Navidad (3 días).

Cuáles son los días no laborables con fines turísticos

El Gobierno decretó como días no laborables con fines turísticos para 2026:

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

Estas jornadas tienen como objetivo prolongar los días de descanso y estimular la actividad turística en diversas regiones del país.

Diferencia entre feriado y día no laborable

La distinción entre ambos términos resulta fundamental en el ámbito laboral:

Feriado: es obligatorio. Si se trabaja, corresponde pago doble , según la Ley de Contrato de Trabajo.

es obligatorio. Si se trabaja, corresponde , según la Ley de Contrato de Trabajo. Día no laborable: queda a criterio del empleador. Si se trabaja, no se paga extra.

Esta diferenciación influye tanto en la planificación empresarial como en el pago de los empleados.